Chcel sa stať krotiteľom: Tínedžer vošiel priamo do výbehu, roztrhala ho levica. Jej útok sledovali desiatky ľudí

Devätnásťročný Brazílčan Gerson de Melo Machado zomrel po tom, čo vnikol do výbehu levov v zoologickej záhrade Arruda Camara v meste Joao Pessoa. Machado prekonal šesťmetrový múr a bezpečnostné oplotenie, zliezol z stromu do výbehu a bol napadnutý levicou menom Leona priamo pred očami šokovaných návštevníkov.
Podľa miestnych úradov išlo pravdepodobne o pokus o siahnutie si na život. Machado trpel vážnymi duševnými problémami a sníval o tom, že sa stane krotiteľom levov. Jeho blízki uviedli, že strávil veľkú časť života v rôznych väzenských zariadeniach a nikdy nedostal potrebnú podporu.
Veterninár incident označil za nepredvídateľný
Veterinár zoologickej záhrady Thiago Nery obhajoval bezpečnostné opatrenia výbehu a označil incident za „úplne nepredvídateľný“. Zoologická záhrada tiež uviedla, že neuvažujú o usmrtení levice, keďže okrem tohto incidentu sa predtým neprezentovala agresívnym správaním.
🚨🇧🇷 In João Pessoa, Gerson de Melo Machado entered a lion enclosure at Arruda Câmara Park and lost his life.
The park closed for a security review, and Leona, the 18-year-old lioness, was quarantined but will not be harmed.#viralvideo #viral #Viralvideos #Trending #fypシ pic.twitter.com/kIjLpvDLSQ
— ᴇɢɪᴘᴛᴜs ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ʟʟᴄ ® (@egiptusENT) December 1, 2025
Prípad otvoril debatu o duševnom zdraví v regióne
Prípad vyvolal diskusiu o nedostatočnej starostlivosti o duševné zdravie a sociálnu podporu v regióne. Odborníci a rodina zdôrazňujú, že Machado bol „chlapec, ktorý potreboval pomoc, ale nikdy ju nedostal“.
