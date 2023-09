Cez víkend sa ochladí, potom nastane zlom. Na Európu sa valí vlna tepla, takto ovplyvní počasie na Slovensku

Počasie v septembri prekonalo očakávania, na daný mesiac bolo prevažne slnečno a teplo. Postupne sa však treba pripraviť na zmenu, tá príde v nasledujúcich hodinách, informuje iMeteo.

Mieri k nám studený front, ktorý prinesie zmenu počasia. V piatok (29. 9.) ešte môžeme rátať s teplotami do 28 °C, ide však o posledný teplý deň, už v sobotu ráno príde zmena. Studený front prinesie zrážky najmä na západom, severozápadnom a severnom Slovensku, potom sa presunie aj na východ krajiny.

„Zrážky by však nemali byť také výdatné a trvalé, ako to bolo minulý víkend v niektorých oblastiach Slovenska a na juhozápade by už neskôr popoludní mohlo vykuknúť slnko,“ informuje SHMÚ.

V nedeľu opäť slnečno, ale chladnejšie

V nedeľu však nad naše územie dorazí výbežok tlakovej výše. Môžeme sa opäť tešiť na slnečné počasie, no s vyššími teplotami, ktoré boli doteraz, už nerátajte. „Ochladí sa na 18 až 23, na severe miestami očakávame 16 stupňov Celzia, avšak aj tieto hodnoty teploty vzduchu sú na danú ročnú dobu slabo nadpriemerné,“ avizuje SHMÚ.

Napriek miernemu ochladeniu v poslednom dni mesiaca sa podľa SHMÚ zrejme nič nezmení na tom, že tento september skončí ako najteplejší v histórii pozorovaní, a to aj na staniciach s najdlhším radom pozorovaní.

Ďalšia vlna „horúčav“ v októbri

Podľa meteorologických modelov zasiahne Európu v októbri ďalšia vlna horúčav, upozorňuje tn.cz. Najskôr zasiahne juhozápadnú Európu a potom sa rozšíri do jej ďalších oblastí . Počas víkendu sa bude rozvíjať, do južného Anglicka prinesie teploty okolo 23 až 25 stupňov

V južnom Francúzsku bude horúco, teploty sa priblížia k 35 stupňom a v Španielsku a Portugalsku budú ešte vyššie. V strednej Európe by tepelná kupola mala počasie ovplyvniť až v polovici budúceho týždňa. V Nemecku, Beneluxe či na našom území má byť preto v najbližších dňoch trochu chladnejšie, okolo 20 stupňov.