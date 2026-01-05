Cestujúci, pozor: Ak pôjdete vlakom, kúpte si lístok vopred. Miesta sa rýchlo míňajú

Po vianočných a novoročných sviatkoch sa Slováci vracajú do práce či škôl. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala zvýšený záujem o vlakovú dopravu aj v prvých dňoch nového roka.
„Obsadenosť najvyťaženejších expresných spojov medzi Košicami a Bratislavou aktuálne dosahuje približne 55 %. Po započítaní ďalších vyťažených spojov Zakarpatia (Košice – Mukačevo) sa celková obsadenosť pohybuje na úrovni 74 %,“ uviedol v pondelok hovorca ZSSK Ján Baček.
ZSSK aj tentoraz odporúča cestujúcim, aby si lístky a miestenky zabezpečili vopred. Najpohodlnejšie a cenovo najvýhodnejšie sú pre nich k dispozícii na e-shope ZSSK alebo v aplikácii IDeme vlakom. Lístky si môžu kúpiť aj v pokladniciach ZSSK a na poštách s poplatkom za servis.
Stotisíce cestujúcich denne
ZSSK denne vypraví takmer 1800 vlakov, ktoré prepravia vyše 200 000 cestujúcich. Spoľahlivosť spojov podľa spoločnosti zostáva vysoká – 98,83 % vlakov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie dopravca ovplyvniť.
Aj po zohľadnení vonkajších vplyvov, ako sú výluky, nepriaznivé počasie či technické poruchy infraštruktúry, zostáva celková dochvíľnosť vlakov na úrovni 90,18 %.
