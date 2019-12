Český prezident Zeman spochybnil klimatické zmeny. Na vine sú podľa neho aj „kozmické vplyvy“

Český prezident Miloš Zeman v tohtoročnom vianočnom príhovore spochybnil vplyv človeka na klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Zeman je svojou antipatiou voči ekológom a nedôverou k zisteniam vedcov v tejto oblasti známy dlhodobo, no vo štvrtok sa k tejto tematike vyjadril zatiaľ najotvorenejšie a najostrejšie.

„Domnievam sa, že z diskusií o klimatických zmenách sa stáva nové náboženstvo. Dovoľte mi preto, aby som bol kacírom. Už milióny rokov sa na našej planéte striedajú teplé a chladné obdobia,“ začal Zeman svoj predslov k téme klimatickej krízy.

„Uvádza sa, že pred niekoľkými miliónmi rokov bola priemerná teplota na zemeguli o tri stupne vyššia, ako je dnes. A nie som si istý, či rozhodujúcim faktorom globálneho oteplenia je ľudská činnosť, a nie prírodné zákony, pohyb zemskej osi a ďalšie kozmické vplyvy,“ pokračoval český prezident.

Veľkou Zemanovou obavou je, aby Česká republika a Európska únia nezašli v boji proti klimatickým zmenám priďaleko, pretože v takom prípade by sa podľa neho mohlo stať, že sa priemysel „presťahuje za lacnejšou energiou“ do ázijských krajín. „Z Európskej únie by sa stal ekologický skanzen s nižšou životnou úrovňou jeho obyvateľov,“ bojí sa český prezident.

Zemanove slová o klimatických zmenách sú v ostrom rozpore s tým, čo hovorí takmer sto percent svetových klimatológov a vedcov z ďalších súvisiacich odvetví, s výnimkou niekoľkých málo „spochybňovačov“ ľudského vplyvu na klimatické zmeny, ktorí nemajú vo vedeckej obci žiadny rešpekt.

Zemanove fantazmagórie o „iných kozmických vplyvoch“ sú veľa aj na riaditeľa Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied (AV) ČR Michala Mareka, ktorý prezidentove slová označil pre Českú televíziu za „neprijateľné a nezodpovedné“. To, že klimatické zmeny nastávajú vplyvom človeka, podľa neho už nikto seriózny nespochybňuje.

Veľmi rôznorodé reakcie na Zemanov prejav mali jednotlivé české politické strany. Jednoznačne ich odsúdili iba Piráti, najpochvalnejšie sa naopak vyjadril predseda Slobody a priamej demokracie Tomio Okamura. „Súhlasíme s pomenovaním nebezpečných rizík súvisiacich s klimatickou politikou EÚ, ktorej vláda ustupuje,“ napísal na Twitteri Okamura.

O niečo opatrnejšie sa vyjadril premiér Andrej Babiš, ktorému sa Zemanov prejav inak celkovo páčil. „Čo sa týka klimatickej zmeny, súhlasím, že nesmieme byť hysterickí, to ale neznamená, že sa o prírodu okolo seba nemáme veľmi zodpovedne starať. Naša vláda to robí,“ vyhlásil Babiš.

To, že postoj k životnému prostrediu a klimatickej kríze je téma, v ktorej sa česká politická scéna delí naprieč koalíciou aj opozíciou, dokumentuje aj reakcia podpredsedu opozičnej Občianskej demokratickej strany (ODS) Martina Kupku, ktorý uviedol, že Zemanove „varovanie pred novým zeleným náboženstvom“ považuje za „aktuálne“.

Jednoznačne sa tak proti Zemanovým výrokom o klimatických zmenách postavili len Piráti. Ich predseda Ivan Bartoš vyhlásil, že Česká republika by sa na túto problematiku „nemala pozerať optikou ťažkého priemyslu“. „V jednej veci je Zeman úplný majster. Dokáže kráčať s davom a tváriť sa pri tom ako disident. Fascinujúce,“ komentoval prezidentov prejav aj poslanec za Pirátsku stranu Mikuláš Ferjenčík.