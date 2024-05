Táto horská trasa patrí medzi najkrajšie na svete, nachádza sa neďaleko Slovenska: Užijete si cenovo dostupné Alpy zblízka

Ležanie pri mori nie je pre každého. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si radšej vybehnú na pešiu túru, nemali by ste vynechať trasu v Slovinsku. Svojou krásou vám vyrazí dych.

Teší sa čoraz väčšej popularite

Ako píše CNN, nie je prekvapením, že slovinská horská cesta sa teší čoraz väčšej popularite. Meria približne 616 kilometrov a vedie z Mariboru na severovýchode krajiny až do Ankaranu na pobreží Jadranského mora. V priemere sa dá prejsť za 28 až 30 dní (rekordér dokázal trasu prejsť za 7 dní a 8 hodín). Môže sa zdať, že je to extrém, no trasu si môžete rozdeliť do viacerých úsekov.

Trasa vedie cez lesy a pralesy Pohorských vrchov alebo cez Julské Alpy, ktorých veľká časť je súčasťou nádherného Triglavského národného parku. Počas svojej cesty sa môžete zastaviť v niektorej zo 49 rôznych horských chát. Prechádzať budete cez 5 miest. Tí, ktorí sa rozhodnú otestovať svoje sily a absolvovať celý trek, prekonajú približne 23 vrchov. V najvyššom bode sa ocitnete vo výške 2 864 metrov.

Dôležité je trasu si vopred riadne naplánovať

Podľa webu Mountain IQ je celá trasa jasne a dobre vyznačená, nemusíte sa teda obávať toho, že by ste zablúdili. Ak sa sem vyberiete, trasu si dobre naplánujte a časovo rozvrhnite. V národnom parku je totiž zakázané kempovanie a môže vám zaň hroziť pokuta. Ak by ste chceli prespať v niektorej zo zmieňovaných horských chát, je ideálne miesto si rezervovať vopred. Najmä v letných mesiacoch sa totiž môže stať, že sa vám už neujde. Niektoré z chát sú od seba vzdialené len niekoľko hodín cesty.

Slovinsko je domovom viac ako 3 200 rastlinných a 15 000 živočíšnych druhov, čo znamená, že jeho flóra a fauna patria k najbohatším na svete. Milovníci prírody sa tu teda istotne nudiť nebudú. Jednou z najlepších stránok slovinských Álp je, že sú cenovo veľmi dostupné, najmä v porovnaní so švajčiarskymi a francúzskymi Alpami.