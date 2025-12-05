Českom otriasa brutálny prípad: V pôrodnici za 24 hodín oživovali štyroch novorodencov, dvaja zomreli

Lucia Mužlová
TASR
Prípadom sa zaoberá polícia.

Česká polícia sa zaoberá prípadom úmrtia dvoch novorodencov v pôrodnici v Litoměřiciach v Úsťanskom kraji koncom novembra. V tamojšom Centre pôrodnej asistencie (CPA) lekári v priebehu 24 hodín resuscitovali štyroch novorodencov, dvaja z nich zomreli. Na prípad v piatok upozornila stanica CNN Prima News, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Môžeme potvrdiť, že k týmto nešťastným a mimoriadnym udalostiam na našom CPA v Litoměřiciach došlo. Celá situácia nás hlboko zasiahla a je pre nás maximálnou prioritou jej dôkladné prešetrenie. V tejto chvíli prebieha interná aj externá analýza všetkých okolností a postupov, aby sme zistili presné príčiny, ktoré k udalostiam viedli,“ citovala stanica na svojom webe hovorkyňu spoločnosti Krajská zdravotná, pod ktorú nemocnica spadá, Miloslavu Kučerovú.

Prípad rieši polícia

Vedenie nemocnice dočasne postavilo mimo službu vedúceho pôrodnej sály a lekárku, ktorá mala v daný deň službu. Podľa Kučerovej ide o štandardné preventívne opatrenie, až kým sa všetko neprešetrí. Dodala, že udalosťami sa zaoberá interná odborná komisia spoločnosti Krajská zdravotná a externý znalecký ústav. Oddelenie funguje podľa jej slov naďalej a bez obmedzení.

Polícia na sociálnej sieti X v reakcii na správu CNN Prima News uviedla: „Na základe informácií z médií sa zaoberáme prípadom úmrtia dvoch novorodencov. V súčasnej dobe zisťujeme všetky okolnosti a nebudeme v tejto chvíli uvádzať bližšie informácie.“

