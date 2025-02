Celeste Buckingham prekvapila svojím otvoreným priznaním. Čím je staršia, tým menej túži po jednej veci

Celeste patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Hoci sa do povedomia verejnosti dostala už v mladom veku, postupne sa jej životné priority menia.

Speváčka Celeste Buckingham sa nedávno v rozhovore pre Plus 7 dní úprimne vyjadrila, že čím je staršia, tým menej cíti potrebu intenzívne hľadať partnera. Kedysi vnímala vzťahy ako niečo, čo k šťastiu neodmysliteľne patrí, no dnes má na to iný pohľad. Vie si predstaviť, že by mohla byť celý život sama – a čo je dôležitejšie, je s touto predstavou úplne stotožnená. Podľa Celeste je dôležité, aby človek najskôr našiel šťastie v sebe samom, než ho začne hľadať v iných ľuďoch. Aj preto sa prestala sústrediť na očakávania spoločnosti, ktorá často kladie dôraz na to, aby mala žena partnera, rodinu a nasledovala určitý zaužívaný model života. Ona sama si našla vlastnú cestu a vyhovuje jej.

Byť sama neznamená byť osamelá

Stáva sa, že spoločnosť spája život bez partnera s osamelosťou, no Celeste to vníma inak. Sama nie je osamelá – práve naopak. Má plnohodnotný život, v ktorom sa venuje hudbe, písaniu, cestovaniu a budovaniu vlastnej vnútornej pohody. Vie, že šťastie neprichádza zvonka, ale zvnútra, a preto ho nehľadá v iných ľuďoch, ale v sebe samej. V súčasnosti si užíva tvorbu hudby bez tlaku a očakávaní, ktoré na ňu kedysi vyvíjal priemysel.

Vďaka tomu je spokojnejšia, kreatívnejšia a robí veci, ktoré ju naozaj napĺňajú. „Keď mi niečo príde do cesty, čo bude vhodné, ja budem rada. Ale momentálne to nejako neriešim,“ priznala sa úprimne talentovaná speváčka pri otázke ohľadom hľadania si parnera. „Ja som zlý príklad, ale čím som staršia, tým menej chcem partnera,“ dodáva s úsmevom Celeste.

