Celebrity, ktoré zmizli bez stopy a dodnes sa nenašli: Mali našliapnuté na sľubnú budúcnosť, no doteraz sú nezvestné

Existuje mnoho príbehov o ľuďoch, ktorí sa akoby rozplynuli do vzduchu. Verejne známe osobnosti, vychádzajúce hviezdy a ikony v oblasti umenia, ktorých životy boli predurčené k úspechu, no zanechali po sebe len otázky. Niektorí boli naposledy videní, ako nastupujú do lietadla či na loď, no nikdy nedorazili do cieľovej destinácie, iní odišli z domu na stretnutia a už sa nikdy nevrátili.
Dokonca do toho zasiahli aj policajti, začalo sa vyšetrovanie, no fámy sa len množili a pravda sa každým ďalším rokom vzďaľovala. Desaťročia špekulácií a zúfalého hľadania po čase vychladli a osud kedysi známych osobností zostáva neznámy. Ktoré celebrity mali podľa portálu Bored Panda našliapnuté na sľubnú kariéru, no vytratili sa?
Zoe McLellan
Herečka, známa svojimi úlohami v seriáloch Prezident v poradí a NCIS, bola obvinená svojím bývalým manželom J. P. Gillainom zo zmiznutia ich dieťaťa. V máji 2021 bol v okrese Los Angeles vydaný zatykač na Zoe McLellan pre obvinenia zo zbavenia starostlivosti o dieťa a jeho únosu. K incidentu došlo uprostred prebiehajúceho sporu o starostlivosť, ktorý sa datuje od roku 2017.
Podľa Gillaina herečka vzala ich vtedy štvorročného syna Sebastiana do Toronta bez jeho súhlasu. Herečka je nezvestná od apríla 2019, neobjavuje sa v žiadnych produkciách a pravdepodobne žije pod inou identitou. Fanúšikovia šíria protichodné verzie o jej zmiznutí, pričom jedni veria, že konala v snahe ochrániť svojho syna pred ujmou, a druhí, že bola zlomyseľná a že bude zatknutá hneď, ako ju úrady nájdu.
Nahlásiť chybu v článku