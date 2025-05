Čech a Slovák si spravili hanbu: Za jedlo v akvaparku neplatili, použili premyslený trik. Ďalší pokus im už nevyšiel

Poľské akvaparky a rôzne atrakcie sú medzi Slovákmi a Čechmi čoraz populárnejšie, a to nielen kvôli pomerne atraktívnym cenám. Nie všetci sú však ochotní za služby zaplatiť a nachádzajú rôzne skratky, neraz aj nelegálne, ako sa míňaniu peňazí vyhnúť. Čech a Slovák si mysleli, že v akvaparku v meste Tychy našli dieru v systéme, no napokon skončili v rukách polície.

Dvaja muži našli spôsob, ako sa v areáli najesť bez platenia, píše web Nowe Info. Podvodníci si pri vstupe bežne vyzdvihli tri plastové transpondéry – náramky, ktoré slúžia na sledovanie času pobytu a na bezhotovostné platby v areáli. Tretí z nich predplácali na jednu hodinu a využívali ho výhradne na nákupy v bufete.

Na miesto činu sa vrátili

Hodnota jedla však výrazne prevyšovala zaplatenú sumu. Po konzumácii transpondér jednoducho zahodili a pri odchode zaplatili len za dva použité náramky. Pri prvej návšteve 12. apríla im to ešte prešlo a hoci si to pracovníci akvaparku neskôr všimli, z nejakého dôvodu to neriešili cez políciu.

Dvojica však doplatila na svoju nenásytnosť a o mesiac sa do akvaparku vrátila. Muži skúšali rovnaký trik, no zamestnanci už boli informovaní a zavolali strážcov zákona. Akvaparku spôsobili škodu vo výške 320 eur a hrozí im osem rokov väzenia. Zrejme sa ale trestu odňatia slobody napokon vyhnú, keďže sa priznali.