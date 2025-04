Bývalý agent FBI prezradil, ktorá časť tváre prezrádza všetky naše pocity: Verejne známe prejavy reči tela sú podľa neho mýty

Internet je plný zaručených rád ako „čítať“ ľudí podľa ich gest, pohľadov či postoja. Ale čo ak väčšina z nich sú len výmysly, ktoré nemajú žiadne vedecké opodstatnenie. Neverbálna komunikácia je síce fascinujúca, no medzi faktmi a mýtmi je len veľmi tenká hranica.

Reč tela je už roky populárnou témou v médiách, na sociálnych sieťach, ale aj medzi samozvanými expertmi. Určite ste už počuli o tom, že keď si niekto prekríži ruky, isto niečo skrýva. Ale čo ak je to len mýtus?

Ako píše web Unilad, Joe Navaro je bývalý agent FBI a svetovo uznávaný odborník na neverbálnu komunikáciu, ktorý hovorí, že množstvo z toho, čo si ľudia myslia, že vedia o reči tela, sú len populárne mýty. A dokonca niekedy môžu byť až zavádzajúce.

Toto sú najpopulárnejšie mýty

Jedným z najčastejších signálov, ktoré si ľudia spájajú s neochotou komunikovať, sú prekrížené ruky. Odborník však tvrdí, že to nemusí byť žiadne „obranné gesto“. Podľa neho ide skôr o obyčajné pohodlie. Ľudia si často prekrížia ruky, keď sa cítia uvoľnene, vraj ide skôr o objatie samého seba, ako o niečo negatívne.

Ďalším mýtom je aj to, že keď sa niekto počas rozhovoru pozerá doľava, tak si vymýšľa. Navaro však tvrdí, že pohľad do strán je prirodzený jav, ktorý ľudia robia, keď spracovávajú informácie a určite to nie je žiadny dôkaz klamstva.

Možno ste už počuli aj o tom, že keď si niekto počas rozhovoru odkašle, alebo si zakryje ústa, tak niečo tají. Čo je podľa bývalého agenta FBI len ďalší mýtus, toto gesto je vraj tzv. sebaupokojovacie správanie. Dokonca to pripodobnil k tomu, keď sa človek počas stresovej situácie hrá s perom. Podľa neho to nie je signál viny, ale snaha upokojiť sa.

Podľa Navara by sme si mali všímať jemné signály ako výraz v oblasti tváre medzi obočím, ktorý nám vie najviac napovedať.