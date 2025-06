Búrka lámala stromy a trhala strechy: Ľudia sú bez elektriny, príde ďalšia vlna. Najskôr horúčavy, potom ničivý dážď

Slovensko má za sebou extrémne teplý deň, po ktorom dorazil silný búrkový systém spôsobujúci rozsiahle škody. Teploty vystúpili až nad hranicu tridsaťpäť stupňov Celzia, no večer sa situácia rýchlo zmenila. Do krajiny postupne od západu dorazili búrky, ktoré vyvracali stromy, strhávali strechy a pripravili desaťtisíce domácností o elektrinu.

Ako uvádza portál iMeteo, to najhoršie ešte nemusí byť za nami. Čaká nás ďalšia vlna intenzívnych horúčav a s ňou aj nové búrky.

Výrazné problémy hlásili viaceré regióny už po 18. hodine

Búrkový systém dorazil z Rakúska a prvé škody spôsobil na Záhorí a v Bratislave. V hlavnom meste padnutý strom zablokoval cestu na Devín, no výraznejšie škody evidovali najmä na Záhorí. V Rohožníku dosahoval vietor rýchlosť takmer sto kilometrov za hodinu.

V Cerovej sa vytvorila supercelárna búrka, ktorá spôsobila mimoriadne silný výron vetra, zatiaľ čo v Dobrej Vode padali veľké krúpy. Po prechode cez Malé Karpaty sa búrka spojila s ďalšou formujúcou sa nad Podunajskou nížinou. Pred Trnavou vznikol rozsiahly búrkový systém, ktorý sa rýchlo presúval ďalej na východ.

Vietor lámal stromy a zanechal po sebe množstvo škôd

Búrky zasiahli aj dolné Považie, kde vietor dosahoval v nárazoch viac ako sto kilometrov za hodinu. V Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a pri diaľnici D1 padali stromy a vietor poškodzoval budovy. Podľa údajov Stredoslovenskej distribučnej bolo bez elektriny viac ako 48-tisíc odberných miest.

Vo večerných hodinách sa čelo búrky presúvalo Hornou Nitrou, Turcom a Liptovom. Okrem spadnutých stromov vietor miestami poškodil aj strechy, napríklad v obci Malý Čepčín. Aj keď detektory zaznamenali tisíce bleskov, nad Slovenskom ich udrelo iba niečo vyše tritisíc.

Zrážkovo boli búrky skromné, úhrny dažďa sa pohybovali len v jednotkách milimetrov, a preto sa problém sucha naďalej prehlbuje. Krátko pred polnocou dorazila ďalšia vlna búrok z Moravy, no tá sa rozpadla nad Kysucami a severozápadom krajiny. Výraznejší úhrn zrážok nepriniesla.

Teploty dnes budú príjemné, na severe výrazne chladnejšie

Po mimoriadne búrlivom a horúcom začiatku týždňa sa počasie na Slovensku na chvíľu upokojí. V utorok nás čaká príjemne letný deň s mierne nižšími teplotami a občasnými prehánkami, ktoré však budú len ojedinelé.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa nad alpskou oblasťou začína rozširovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý prichádza zo západu za studeným frontom. Ten prinesie stabilnejšie a miernejšie počasie.

Maximálne denné teploty sa v utorok budú pohybovať medzi 26 až 32 °C. V chladnejších oblastiach, predovšetkým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši, zostanú teploty v rozmedzí 20 až 26 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 13 °C. Obloha bude prevažne jasná až polojasná, miestami sa však môže prechodne zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky.

Vietor bude čerstvý, ale nie nepríjemný

Západný až severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu, čo predstavuje 10 až 30 kilometrov za hodinu. Na východnom Slovensku môže byť vietor miestami slabší. Zrážok sa obávať netreba, očakávajú sa len ojedinele a v minimálnom množstve do 3 milimetrov. Počasie tak bude vhodné aj na výlety, športové aktivity či relax na terase.

Hrozí prívalová povodeň

V okrese Čadca hrozí prívalová povodeň. SHMÚ preto vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedli meteorológovia.

SHMÚ zároveň na sociálnej sieti priblížil, že búrkový systém postupuje aktuálne na stredné Slovensko a stále prináša vietor s nárazmi 70 až 90 kilometrov za hodinu, v búrkových jadrách aj prívalový dážď a krúpy. V priebehu najbližších hodín sa postupne presunie aj nad východné Slovensko.

„Tento búrkový systém však nie je priamo na studenom fronte. S ním súvisia búrky na Morave, ktoré by sa k nám mali dostať o niekoľko hodín, už však so slabšími sprievodnými javmi,“ spresnil ústav.

Extrémne teploty sa vracajú, Slovensko čaká ďalší búrkový deň

Po prechode búrky sa nad územím opäť začal uplatňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Už dnes sa na juhu západného Slovenska môžu teploty šplhať nad 30 °C. Najteplejším dňom by mal byť štvrtok, kedy teploty môžu na juhu vystúpiť až ku 39 °C.

Po tomto extrémne horúcom dni však meteorológovia očakávajú ďalší príchod studeného frontu, ktorý so sebou prinesie nové búrky. Tie by mohli byť sprevádzané ešte vyššími úhrnmi zrážok, no situáciu so suchom zatiaľ výrazne nezlepšia.