Budovy padali ako domčeky z karát, zmizli celé štvrte: Zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo najmenej 1200 mŕtvych

Silné zemetrasenie, ktoré v noci na pondelok zasiahlo Turecko a Sýriu, si vyžiadalo viac než 1200 obetí na životoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že v Turecku zomrelo najmenej 912 osôb. Ďalších najmenej 326 prišlo o život v oblastiach Sýrie, ktoré sú pod kontrolou sýrskej vlády.

Šéf sýrskeho národného strediska pre zemetrasenia Raed Ahmed pre média uviedol, že išlo o „najväčšie zemetrasenie“ aké toto stredisko doteraz zaznamenalo.

In #Syria, the #earthquake killed 237 people and injured 639 others. pic.twitter.com/EDEAYoVxFy

