Tínedžer, ktorého zavalilo po zemetrasení v Turecku, natočil emotívne video na rozlúčku. Krátko na to sa stal zázrak

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii pripravili o život množstvo ľudí. Tragická udalosť však so sebou prináša v ťažkých časoch aj neuveriteľné príbehy so šťastným koncom. Jeden taký sa spája aj so 17-ročným tínedžerom, ktorý sa po zrútení obytnej budovy pod troskami lúčil so životom.

Len 17-ročný mladík si prešiel, podobne ako mnoho jeho krajanov, pri zemetrasení peklom. Budovu, ktorú dlho nazýval domovom, sa v momente stala miestom, kde bojoval o život. Ako informuje Unilad, Taha Erdem si po tom, čo sutiny zavalili jeho nohu myslel, že umiera. „Myslím, že toto je posledné video, ktoré pre vás natočím,“ povedal spod trosiek zrútenej budovy. Tínedžer ďalej opisoval, že na jeho nohách leží približne pol tony.

17-year-old Taha Erdem recorded himself stuck under his collapsed house in Turkey after the earthquake.

He and his family survived but 47 people from the same building were killed.

