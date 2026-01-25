Budíček pre každého Američana: Obama kritizuje Trumpa. Guvernér Walz hovorí o organizovanej brutalite proti ľuďom

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Sobotňajšia streľba vyvolala nové protesty.

Bývalý americký prezident Barack Obama označil v nedeľu zabitie ďalšieho občana USA federálnymi imigračnými agentmi v meste Minneapolis za „budíček pre každého Američana“. Federálne úrady vyzval, aby spolupracovali so štátom Minnesota, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.

„Zabitie Alexa Prettiho je srdcervúca tragédia. Malo by byť tiež budíčkom pre každého Američana bez ohľadu na politickú stranu, že mnohé zo základných hodnôt našej krajiny sú čoraz viac cieľom útoku,“ uviedol Obama vo vyhlásení, ktoré vydal spolu so svojou manželkou Michelle. Prezident Donald Trump a jeho vláda by podľa nich nemali eskalovať situáciu, ale spolupracovať so štátnymi predstaviteľmi, aby zabránili ďalšiemu chaosu.

Agent federálnej hraničnej stráže zastrelil v sobotu v Minneapolise 37-ročného Alexa Prettiho, ktorý pracoval ako ošetrovateľ na jednotke intenzívnej starostlivosti. Streľba sa odohrala uprostred každodenných protestov v oblasti miest Minneapolis a Saint Paul, ktoré sa začali 7. januára po smrti 37-ročnej Renee Goodovej po streľbe príslušníka Imigračného a colného úradu (ICE) na jej auto.

Sobotňajšia streľba vyvolala nové protesty v Minneapolise a podnietila výzvy miestnych lídrov a demokratov po celej krajine, aby príslušníci federálnych imigračných orgánov odišli z Minnesoty. Štátne orgány a federálne úrady zároveň vedú právny spor okolo vyšetrovania prípadu a zaisťovania dôkazov.

Foto: SITA/AP

Kampaň organizovanej brutality proti ľuďom

Videozábery natočené okoloidúcimi, ktoré preskúmala agentúra AP, sa zdajú v rozpore s vyhláseniami predstaviteľov Trumpovej vlády, že agenti na Prettiho strieľali v sebaobrane, keď sa k nim približoval. Držal len telefón a neobjavili sa zábery, ktoré by ho zachytávali so zbraňou v ruke. Počas potýčky sa ho agenti snažili odzbrojiť, keď zistili, že má pri sebe poloautomatickú ručnú zbraň, a potom naňho viackrát vystrelili. Pretti mal povolenie nosiť skrytú zbraň.

Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz označil protiimigračnú operáciu Trumpovej vlády vo svojom štáte za „federálnu okupáciu Minnesoty“. Podľa jeho slov ide o „kampaň organizovanej brutality proti ľuďom“. Trump naopak guvernéra Minnesoty a starostu Minneapolisu obvinil z „podnecovania

Demonštrácie sa po sobotňajšej smrteľnej streľby konali aj v iných amerických mestách vrátane New Yorku, Washingtonu či Los Angeles. Líder demokratickej menšiny vo federálnom Senáte Chuck Schumer oznámil, že demokrati nebudú hlasovať za zákon o výdavkoch zahŕňajúci financie pre ministerstvo vnútornej bezpečnosti, pod ktoré spadá ICE. Zvyšuje to možnosť čiastočného zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, od 30. januára.

