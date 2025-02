Budeme drkotať zubami: Sneženie vystrieda extrémny mráz, na niektorých miestach bude až -16 stupňov

Valentínske ráno sa na Slovensku nieslo v niektorých častiach Slovenska v znamení zimného scenára, keďže do viacerých oblastí dorazilo v predchádzajúcich hodinách sneženie. Romantické duše tak iste potešil pohľad na bielu zasneženú krajinu.

Ako uvádza portál iMeteo, studený front priniesol bielu prikrývku najmä do Košického, Prešovského a Žilinského kraja, kde môže pripadnúť do 3 cm nového snehu. Ľahký poprašok sa môže objaviť aj v častiach stredného Slovenska.

Napriek tomu však nejde o výraznú snehovú nádielku, keďže zrážok bude počas dňa postupne ubúdať. Podľa meteorologických modelov sa sneženie udrží už len na severe stredného a východného Slovenska, kde sa v noci môžu vytvárať snehové jazyky.

Prudké ochladenie je na obzore

Po snežení však príde radikálna zmena – čaká nás príchod arktického vzduchu zo severu, ktorý spôsobí výrazné ochladenie. Už počas nadchádzajúcej noci teploty klesnú na -3 °C až -8 °C, pričom v dolinách a kotlinách na severe môžu dosiahnuť až -14 °C.

Vietor bude počas piatkového dňa slabý, postupne prevažne severný, s rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch môže ojedinele dosiahnuť aj okolo 13 m/s (45 km/h), a to najmä na juhozápade. Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom pre okresy Rožňava, Košice, Košice a okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.

Víkend bude mrazivý

Nad Slovensko bude podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu počas víkendu prúdiť arktický vzduch, ktorý výrazne zníži teploty a prinesie aj snehové prehánky. V sobotu ovplyvní počasie tlaková výš od severozápadu, pričom na severe sa môže vyskytnúť slabé sneženie. V ranných hodinách treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi, najmä vo vyššie položených oblastiach.

Teploty sa budú pohybovať od -3 do -8 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách môže klesnúť až na -14 stupňov. Počas dňa sa mierne oteplí, no ani v najteplejších oblastiach Slovenska teplota neprekročí 4 stupne. Na severe a na Dolnom Spiši zostane chladnejšie, maximálne okolo -3 stupne.

Pocitovú teplotu výrazne ovplyvní silný severný vietor, ktorý môže na východe v nárazoch dosahovať rýchlosť až 80 km/h. Na horách sa očakáva dokonca búrlivý vietor, ktorý môže výrazne skomplikovať podmienky v turistických oblastiach. Postupne však bude vietor slabnúť.

V nedeľu bude vietor miernejší

V nedeľu sa tlaková výš udrží nad strednou Európou, no do našej oblasti bude zároveň zasahovať výšková brázda nízkeho tlaku. To prinesie viac oblačnosti a miestami, najmä v ranných hodinách, sa môže vyskytnúť slabé sneženie. Teploty v noci budú ešte nižšie ako v sobotu.

Očakáva sa pokles na -4 až -10 stupňov, v dolinách a kotlinách môže byť až -16 stupňov. Denné teploty sa budú pohybovať od -2 do 3 stupňov, na severe a Horehroní môže zostať aj cez deň okolo -4 stupne. Vietor bude oproti sobote miernejší, no na východe môže ešte dosahovať rýchlosť do 25 km/h. Celý víkend tak bude v znamení mrazivého počasia, pričom v nedeľu budú ranné minimá ešte nižšie ako v sobotu.

V horských oblastiach bude situáciu komplikovať vietor a sneženie, preto treba rátať s náročnejšími podmienkami, najmä na cestách. Kto sa chystá von, mal by sa dobre obliecť, pretože arktický vzduch sa u nás udrží aj v nasledujúcich dňoch a otepľovanie zatiaľ v dohľadnej dobe nehrozí.