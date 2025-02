Európe hrozí mrazivé zovretie: Valí sa na nás mrznúci dážď, budú padať stromy aj elektrické vedenie

Zima udrela naplno a jej koniec je v nedohľadne. Meteorológovia teraz navyše varujú pred mrznúcim dažďom. Ten má zasiahnuť severnú časť Európy, najhorší scenár sa predpokladá pre Veľkú Britániu.

Ako informuje TN Nova na základe britskej meteorologickej stanice Met Office, odborníci očakávajú aj problémy v doprave.

Mrazivé zovretie

Podľa predpovede mieri do severnej Európy smršť, ktorá ju uzatvorí do mrazivého zovretia. Výrazná zmena nastane už v piatok, najviac zasiahnutou oblasťou má byť Wales. Oblačnosť a dážď sa však neskôr rozšíria do všetkých oblastí.

Počas víkendu sa má od západu oblasťou prehnať mrazivý dážď, ktorý spôsobí komplikácie. „Ľad môže byť niekedy natoľko ťažký, že strhne stromy aj elektrické vedenie, ľadová glazúra na zemi premení ulice na kĺzisko,“ píše The Sun.

Problémy zrejme postihnú aj leteckú dopravu, pretože mrazivý dážď môže byť mimoriadne nebezpečný pre lietadlá.