Bratislavské letisko prechádza na zimný režim: Letieť sa bude do týchto destinácií, na ľudí čaká aj historická novinka

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prejde od 27. októbra na zimný letový poriadok. Počas zimnej sezóny sa bude priamo z Bratislavy lietať do 12 exotických destinácií.

Novinkou bude aj spustenie charterových letov lietadlom typu Boeing 787-9, takzvaný Dreamliner. V stredu o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Letisko chystá novinky

„Počas zimného obdobia bude z letiska v Bratislave zabezpečovať pravidelné lety päť leteckých dopravcov do 19 destinácií. Cez cestovné kancelárie bude možné letieť charterovými letmi priamo do 12 exotických miest v 11 krajinách,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.

V zimnej sezóne sa bude raz týždenne lietať do Egypta, do letovísk Hurghada a Marsa Alam. Priame lety z Bratislavy do Dubaja sú naplávané v intervale dvakrát do týždňa. Lietať sa bude pravidelne aj do Londýna či Skopje v Severnom Macedónsku. V zime budú pokračovať aj pravidelné lety do Istanbulu, lietať do tejto destinácie sa bude trikrát do týždňa.

Novinkou budú historicky prvé lety z bratislavského letiska lietadlom typu Boeing 787-9, známy ako Dreamliner. Charterové lety budú spustené od 30. októbra. Lietadlo ponúka 355 miest na sedenie a tri rôzne triedy – ekonomickú, prémium a biznis light. Dreamlinerom sa bude lietať z Bratislavy na Maurícius a thajský ostrov Phuket.

V zimnom období sa bude z bratislavského letiska lietať do 12 exotických destinácií. Priame lety z Bratislavy sú naplánované do Kataru, Bahrajnu, Dubaja, do miest Salalah a Maskat v Ománe, tiež na ostrovy Maurícius či thajský Phuket. Pokračovať budú lety na Zanzibar, do Dominikánskej republiky, Vietnamu, na Kubu či do egyptskej Hurgady.