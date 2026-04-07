Bombic ide na slobodu: Najvyšší súd rozhodol po mesiacoch väzby, prepustia ho už dnes

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
Extrémista Daniel Bombic ide na slobodu.

Prvostupňovo odsúdený extrémista Daniel Bombic sa po takmer roku vo väzbe dostane na slobodu. Rozhodol o tom Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí.

Informuje o tom denník SME, podľa ktorého súd rozhodol bez prítomnosti obvineného aj jeho obhajcu, čo je pri tomto type konania štandardný postup. Daniel Bombic tak na výsledok čakal priamo v Justičnom paláci, kde bol doposiaľ vo väzbe.

Prepustenie je otázkou hodín

O jeho prepustení z väzby už skôr rozhodla sudkyňa Eliška Šnajderová, a to bezprostredne po vynesení rozsudku v prvej polovici marca. Daniel Bombic bol vtedy uznaný za vinného vo všetkých bodoch obžaloby a odsúdený na štvorročný trest s podmienečným odkladom.

Na základe rozhodnutia sa už začali formality potrebné na jeho prepustenie. Daniel Bombic by sa tak mohol dostať na slobodu ešte v priebehu najbližších hodín. Prípad vyvoláva pozornosť aj pre predchádzajúci rozsudok, keďže súd ho uznal vinným zo všetkých skutkov, no napriek tomu mu uložil podmienečný trest.

Zadržanie pred parlamentom

Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollár, zadržala polícia v stredu 16. apríla pri budove parlamentu. Ako sme vás informovali, existovalo podozrenie, že aj po návrate zo Spojeného kráľovstva by pokračoval v trestnej činnosti.

Bombic v minulosti čelil viacerým zatykačom pre obvinenia z extrémizmu, obťažovania a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Najvyšší súd mu vo februári 2025 nariadil zákaz vycestovať, zákaz šírenia nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach, povinnosť pravidelne sa hlásiť probačnému úradníkovi a nosenie elektronického monitorovacieho náramku.

Advokát David Lindtner, ktorý Bombica zastupuje, tvrdí, že jeho klient zákon neporušil a že obmedzenie jeho vyjadrovania by znamenalo extrémny zásah do slobody slova. Bombic pôvodne prisľúbil zmiernenie rétoriky, no podľa dostupných informácií svoje sľuby nenaplnil a opäť sa ocitol v rukách polície.

Tisíce dôchodcov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje penzie, rozhoduje jeden zásadný detail

