Najvyšší súd vydal rozhodnutie: Bombic putuje za mreže, zrušilo sa tak rozhodnutie špecializovaného súdu

Daniel Bombic, známy aj pod pseudonymom Danny Kollár, sa dnes postavil pred Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pojednávanie, ktoré sa začalo o 13:00, rozhodlo o sťažnosti prokurátora proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu. Ten minulý týždeň Bombica prepustil na slobodu.

Najvyšší súd rozhodol, že Daniel Bombic pôjde do väzby. Zrušil tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý ho 19. apríla ponechal na slobode. Umiestnený bude vo väznici v Bratislave. Obvinený podľa senátu nesplnil podmienky, ktoré mu súd uložil, a naďalej na sociálnych sieťach zverejňoval nenávistné príspevky. Súd dôkladne analyzoval každý jeden status, na ktorý poukázal prokurátor.

Prokurátor minulý týždeň, keď súd rozhodoval o väzbe, tvrdil, že Bombic porušil zákaz zverejňovať nenávistné príspevky na sociálnych sieťach, čo podľa jeho názoru predstavuje dôvod na väzobné stíhanie. Bombic čelí obvineniam z extrémistickej trestnej činnosti, predovšetkým kvôli svojim verejným vyjadreniam. Do väzby nakoniec nešiel, prípad putoval na Najvyšší súd.

V minulosti na neho boli vydané tri zatýkacie rozkazy a v januári 2025 bol eskortovaný z Veľkej Británie späť na Slovensko vládnym špeciálom. Napriek tomu ho slovenské súdy doteraz do väzby neposlali. Sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka skonštatoval, že nebolo jednoznačne preukázané porušenie zákazu zverejňovania nenávistného obsahu.

Úrad vlády útočí na vyšetrovateľov

Úrad vlády SR v reakcii na prípad Daniela Bombica kritizoval vyšetrovateľa aj prokurátora a obvinil ich z údajného aktivizmu. V stanovisku na sociálnej sieti uviedol, že ich postup pripomína roky 2020 až 2023, keď podľa neho dochádzalo k umlčiavaniu opozície prostredníctvom trestného práva.

Úrad zároveň vyzval na rešpektovanie každého rozhodnutia súdu, no zdôraznil potrebu sledovať prácu vyšetrovateľov a prokurátorov, pričom pripomenul, že sú povinní konať nezávisle a v súlade so zákonom. Bombic, obvinený z extrémistickej trestnej činnosti, bol v sobotu prepustený na slobodu, no rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.

Zadržanie pred parlamentom

Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollár, zadržala polícia v stredu 16. apríla pri budove parlamentu. Ako informovala TV JOJ, existuje podozrenie, že aj po návrate zo Spojeného kráľovstva pokračoval v trestnej činnosti. Po predvedení na výsluch sa malo rozhodnúť o návrhu na jeho väzobné stíhanie. Zadržanie potvrdila aj polícia, ktorá vzhľadom na prebiehajúce úkony neposkytla viac informácií.

Opakované obvinenia a súdne opatrenia

Bombic v minulosti čelil viacerým zatykačom pre obvinenia z extrémizmu, obťažovania a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Najvyšší súd mu vo februári 2025 nariadil zákaz vycestovať, zákaz šírenia nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach, povinnosť pravidelne sa hlásiť probačnému úradníkovi a nosenie elektronického monitorovacieho náramku.

Advokát David Lindtner, ktorý Bombica zastupuje, tvrdí, že jeho klient zákon neporušil a že obmedzenie jeho vyjadrovania by znamenalo extrémny zásah do slobody slova. Bombic pôvodne prisľúbil zmiernenie rétoriky, no podľa dostupných informácií svoje sľuby nenaplnil a opäť sa ocitol v rukách polície.