Boli v tme a obklopení mrazom: Z Antarktídy evakuovali 3 ľudí, ďalšie informácie sú záhadou. Skončili v rukách lekárov

Novozélandské úrady v stredu oznámili, že evakuovali troch ľudí z americkej výskumnej stanice McMurdo na Antarktíde. Operáciu označili za vysoko rizikovú vzhľadom na mrazivé teploty a nepretržitú tmu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

Na palube záchranného letu novozélandského letectva sa nachádzal jeden človek vyžadujúci urgentnú lekársku starostlivosť a dvaja ďalší, ktorí potrebovali lekárske ošetrenie. Lietadlo pristálo v novozélandskom meste Christchurch v stredu ráno. Vyhlásenie neuvádza podrobnosti o zdravotnom stave evakuovaných, ani o ich štátnej príslušnosti.

Veliteľ novozélandského letectva Andy Scott povedal, že extrémne mrazy a pristátie na ľadovej dráhe v tme robia z letov do Antarktídy uprostred zimy jednu z najväčších výziev pre posádky lietadiel. „(Je to) mimoriadne náročné prostredie… pre extrémne poveternostné podmienky, ktoré sú v tomto ročnom období veľmi premenlivé a komplikujú presné predpovedanie počasia,“ dodal.

🚨🇳🇿NZ AIR FORCE EXECUTES DARING WINTER RESCUE AT 🇦🇶ANTARCTICA US BASE

In a high-risk 20-hour mission, New Zealand’s Air Force evacuated 3 people from McMurdo Station in Antarctica, including one in urgent medical need.

🔹Braving -24°C temperatures and total darkness, the… pic.twitter.com/RaSr1OKEqi

— Info Room (@InfoR00M) August 6, 2025