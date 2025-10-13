Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo

Jakub Baláž
Najmenšia slovenská zoologická záhrada je ukrytá v malebnom prostredí mesta na Spiši. Čo tento areál ponúka?

Blízky kontakt so zvieratami, edukácia či relax – to všetko môže návštevníkom ponúknuť výlet do zoologických záhrad, ktoré sa etablovali aj na Slovensku. Tá najmenšia aktuálne sídli v Spišskej Novej Vsi a je známa vďaka útulnému familiárnemu prostrediu a pokojnej atmosfére. My sme sa rozhodli navštíviť ju a zisťovali sme, čo ponúka.

Tradícia spišskonovoveskej zoo siaha až do konca 80. rokov minulého storočia a návštevníkom je teda k dispozícii už viac ako 35 rokov. Vznikla rekonštrukciou na mieste mestského parku, pričom v areáli postupne pribúdali viaceré druhy zvierat. Dnes má zoologická záhrada rozlohu okolo 8 hektárov, je domovom pre stovky zvierat a nachádza sa v nej aj arborétum s desiatkami druhov drevín.

Príchod a vstup

Po naštudovaní si základných informácií sme si to namierili priamo k areálu zoologickej záhrady. Tá je stále prepojená so známym mestským parkom, čo znamená, že je zasadená do príjemného a tichého prírodného prostredia na okraji okresného mesta. Parkovanie je zabezpečené priamo pri vstupe.

Príjemným prekvapením bolo vstupné, ktoré je pre dospelú osobu 4 eurá, zľavnené lístky pre seniorov či študentov stoja 3 eurá a deti od 3 do 15 rokov zaplatia za vstup 2 eurá. V cene vstupu je tiež pavilón s názvom Aquaterra. Zaujímavosťou je, že do spišskonovoveskej zoo sa viete dostať aj bez platenia vstupu, ak ste držiteľom karty MultiSport.

TIP: Karta MultiSport už dávno neumožňuje prístup iba do športových a relaxačných zariadení na Slovensku a v Česku. Môžete s ňou spoznávať nielen hrady a zámky, ale aj všetky zoologické záhrady. Kompletný zoznam miest a aktivít, kde budete mať vďaka karte voľný vstup, alebo za zvýhodnenú sumu, nájdete TU.

Spolu s lístkami sme po vstupe dostali aj prehľadnú mapu. Hneď na začiatku zoologickej záhrady sa nachádzali výbehy pre lamy, kozy, emu či rysa. K dispozícii je aj detská kontaktná zoo a gastrokútik s bistrom. Táto časť areálu je prirodzene umiestnená medzi stromami a pripomína pokojné lesné prostredie.

Pavilón šeliem a pozitívne ohlasy

V centrálnej časti zoologickej záhrady sme našli stánky s občerstvením, detské ihrisko a malý amfiteáter. Pochopiteľne, najpestrejší program býva počas letnej sezóny, ktorá je takzvaným prime-timeom prakticky v každom podobnom zariadení. Napriek tomu sme sa ani na konci septembra v zoo rozhodne nenudili a aj jesenná atmosféra tu mala svoje čaro.

Neďaleko amfiteátra boli umiestnené ohrady pre plameniaky, kengury a tiež daniele. Azda najväčším lákadlom v každej zoologickej záhrade býva pavilón šeliem, ktorý nechýba ani v Spišskej Novej Vsi. V jeho srdci sme mali možnosť vidieť majestátneho leva, pumu americkú, ale tiež medveďa. Neďaleko sa tiež nachádzal výbeh s tigrom.

Výhodou nižšej fluktuácie ľudí počas pracovného týždňa bolo to, že všetky zvieratá sme si vedeli v pokoji prezrieť a zastaviť sa pri nich aj na dlhší čas. Vo všeobecnosti práve to mnohí návštevníci tejto zoo v recenziách oceňujú, no pozitívne ohlasy sú aj na bohatý detský program, sprievodné aktivity či dobrú organizáciu chodníkov a pavilónov. Pomer ceny vstupu a ponúkaných služieb musíme pochváliť aj my.

Nájdete tu aj exotickejšie zvieratá

Spišskonovoveská zoologická záhrada má vo svojom portfóliu aj ďalšie zaujímavé zvieratá. Videli sme tu ťavy, jaky, somáre, dikobrazy a viacero druhov opíc. Areálom taktiež preteká potôčik, ktorý nás postupne priviedol k rozľahlejšiemu jazierku, okolo ktorého boli umiestnené ďalšie pavilóny a výbehy.

Na južnom brehu sú k dispozícii pavilóny vodného a exotického vtáctva, na ostrovčeku uprostred jazera bol výbeh s lemurmi typickými pre Madagaskar a na severnom brehu sme našli poslednú časť areálu budovu Aquaterra. V nej na návštevníkov čakajú hady, korytnačka, kajman, leguán a ďalšie plazy, ako aj surikaty či opice.

Prechádzka areálom nám zabrala bez absolvovania občerstvenia či iných aktivít zhruba 70 minút, no počas sezóny je určite potrebné si vyčleniť viac času. Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi na nás pôsobila príjemným dojmom a prekvapila nás širokým portfóliom zvieracích zástupcov. Či už si zvolíte návštevu počas frekventovanej letnej sezóny, prípadne sem zavítate v rámci jesennej prechádzky, dozaista nebudete odchádzať sklamaní.

TIP: Využite kartu MultiSport naplno. Môžete ju používať každý deň v roku – šport, relax aj zážitky. Stačí ju ukázať pri vstupe do partnerského zariadenia. Ak svoju kartu ešte nevlastníte, spýtajte sa svojho zamestnávateľa, či benefit ponúkajú – je veľmi pravdepodobné, že áno a ak nie, možno ich tým inšpirujete.

Jednotlivé pavilóny sú pohodlne prístupné, logicky umiestnené a prehľadne označené. Platí to aj o sociálnych zariadeniach a občerstvení. V areáli sa tiež nachádzajú miesta určené na oddych a relaxáciu. Celkovú atmosféru dotvára prírodné prostredie charakterizované lesom a jazerom. Výhodou toho všetkého navyše bolo, že vďaka karte MultiSport sme si mohli dopriať podobný zážitok, ako je návšteva zoo.

Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1…
