Patril najbohatšiemu pasažierovi Titanicu: Vydražili najdrahší predmet z potopenej lode, našli ho spolu s telom majiteľa

Za 1,175 milióna libier (približne 1,4 milióna eur) vydražili v sobotu na aukcii vo Veľkej Británii zlaté vreckové hodinky, ktoré patrili milionárovi Johnovi Jacobovi Astorovi, najbohatšiemu pasažierovi potopeného zaoceánskeho parníka Titanic. Ich novým majiteľom sa stal súkromný zberateľ z USA, informovala britská tlačová agentúra PA Media.

Podľa aukčného domu Henry Aldridge & Son so sídlom v anglickom grófstve Wiltshire sa tak tieto hodinky stali najdrahšie predaným predmetom z Titanicu. Predtým ním boli husle, na ktorých sa hralo, keď sa loď začala potápať po náraze do ľadovca a v roku 2013 sa predali v rovnakom aukčnom dome za 1,1 milióna libier.

A gold pocket watch that was recovered from the body of the richest man on the Titanic has sold for a record-breaking £1.175 million https://t.co/Qg0Z4TtkCN

— Bloomberg (@business) April 27, 2024