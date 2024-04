Toto je 10 absolútne najhorších chorvátskych jedál: Z niektorých sa vám zdvihne žalúdok, no viaceré Slováci milujú

Už sa blíži to obdobie v roku, kedy sa Slováci vyberú v húfoch do obľúbeného Chorvátska. Jedným zo spôsobov, ako načerpať jeho atmosféru, je napríklad prostredníctvom gastronómie. Ak sa sem v lete chystáte, skúste si dať na večeru namiesto pizze niečo tradičné. Teraz vám ale dáme pár tipov na jedlá, ktorým by ste sa mali vyhnúť, keďže patria v Chorvátsku medzi najhoršie hodnotené.

Článok pokračuje pod videom ↓

Taste Atlas zostavil rebríček 54 najhorších chorvátskych jedál, ktorý vychádza z hodnotení ľudí. Čo je možno prekvapením, v nelichotivej Top 10 sa ocitli aj „špeciality“, ktoré obľubujú mnohí Slováci.

Toto je 10 najhoršie hodnotených chorvátskych jedál: 10. Kroštule

9. Skradinská torta

8. Granadír

7. Ćoravi guľáš

6. Imotská torta

5. Neretvanský brudet

4. Krvavnice

3. Istrijská polievka

2. Stonská torta

1. Chlieb, masť a paprika

Niektoré z nich Slováci milujú

Rebríček ovládla pochúťka, ktorú veľmi dobre poznajú aj Slováci. Je ňou chlieb s masťou, no na chorvátsky spôsob — obohatený popraškom mletej papriky na vrchu. Ako vysvetľuje Taste Atlas, toto jedlo bolo v obľube počas vojny v 90. rokoch. V dnešnej dobe si ho radi dajú návštevníci vianočných trhov.

Okrem chleba s masťou v mnohých slovenských domácnostiach nechýba pravidelne na obednom stole granadír a po zabíjačke krvavnice, ktoré ľudia buď milujú alebo nemôžu ani cítiť.

Cestoviny s vajcom a čokoládou

Najkontroverznejším jedlom v rebríčku je takzvaná Stonská torta, ktorá obsadila druhé miesto. Tento chorvátsky koláč sa skladá z cestovín makaruli, ktoré pripomínajú penne, ďalej z mandlí, vlašských orechov, vajec aj čokolády a pečie sa v okrúhlej forme. Je typický pre chorvátsku obec Ston.

Ako sa ale hovorí, proti gustu žiaden dišputát a pravdou je, že každému z nás chutí niečo iné. Takže ak pri najbližšej dovolenke v Chorvátsku uvidíte v reštaurácii na jedálnom lístku niektoré z týchto jedál a budete na ne mať chuť, nenechajte sa odradiť a vyskúšajte ich. Možno budete príjemne prekvapení.