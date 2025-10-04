Boje neutíchajú: Ruské útoky poškodili energetiku na severe Ukrajiny, Kyjev odpovedal úderom na ropné zariadenie

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko napadlo Černihiv, Ukrajina zasiahla ruskú rafinériu pri Petrohrade.

Niekoľko energetických zariadení v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny bolo v noci na sobotu poškodených pri ruských dronových a raketových útokoch. Bez elektriny ostalo približne 50 000 ľudí. Kyjev zas zasiahol jednu z najväčších ropných rafinérií neďaleko ruského Petrohradu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Miestny dodávateľ elektriny v Černihivskej oblasti momentálne odstraňuje škody po útokoch. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Moskva na jeho územie vyslala 109 dronov a tri balistické rakety typu Iskander. Protivzdušná obrana údajne zneškodnila 73 bezpilotných lietadiel.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko pred zimou masívne útočí: V noci cielilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, tá sa zásobí plynom
2.
Putin odkázal Európanom, aby „spali pokojne“: Moskva zároveň sľubuje rýchlu a tvrdú reakciu na provokácie, dodal
3.
Ukrajincom sa podaril majstrovský ťah: Lacným dronom zostrelili vrtuľník za milióny, ľudia neveria vlastným očiam
Zobraziť všetky články (1297)

Ukrajina podnikla protiútok na ruské územie

Naopak, Ukrajina v noci podnikla dronové útoky na ruské územie, pričom jeden z nich zasiahol jednu z najväčších ruských rafinérií pri meste Kiriši neďaleko Petrohradu. Požiar, ktorý vznikol v priemyselnej zóne, sa už podarilo uhasiť, potvrdil gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko na sociálnej sieti Telegram.

Foto: SITA/AP

Podľa neho protivzdušná obrana zostrelila sedem dronov. Videá zachytávajúce nočné výbuchy v oblasti zverejnili aj používatelia sociálnych sietí. Išlo už o druhý útok na toto ropné zariadenie v priebehu niekoľkých týždňov, pripomína DPA. Podľa rôznych zdrojov závod ročne spracuje asi 20 miliónov ton ropy.

Cieľom Kyjeva je oslabiť ruské zásobovanie

Útoky zaznamenali aj vo Voronežskej oblasti, kde podľa gubernátora Alexandra Guseva došlo k poškodeniu strechy a okien priemyselnej budovy. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zostrelilo na území celej krajiny 117 ukrajinských dronov.

Kyjev v posledných mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušil zásobovanie palivom ruskej armády a oslabil zdroje financovania vojny, poznamenala DPA. Podľa odhadov sa mu už podarilo vyradiť približne štvrtinu ruských zariadení na spracovanie ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia zmena v parlamente: Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ mení názov. Dôvodom je odchod poslanca…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac