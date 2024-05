Boeing rieši ďalší problém, jeho stroj narazil do pristávacej dráhy: Lietadlu zlyhal podvozok, pilot musel núdzovo pristáť

Po tom, ako pilot zistil, že lietadlu zlyhal podvozok, pokúsil sa o núdzové pristátie. Nákladný stroj Boeing 767, ktorý prevádzkuje americká poštová služba FedEx, však narazil do pristávacej dráhy v Turecku.

Lietadlo smerovalo v stredu 8. mája z parížskeho letiska Charlesa de Gaulle do Istanbulu, píše LADbible.

Na mieste čakal záchranný tím

Počas cesty do Turecka si pilot uvedomil, že mu nefunguje podvozok. Pokúsil sa preto núdzovo pristáť. Prednou časťou lietadla narazil do dráhy a to sa ťahalo po asfalte.

Náraz spôsobil, že zo zničenej oblasti tela lietadla začali lietať iskry. Vzduch za troskami lietadla začal napĺňať dym.

Na mieste čakali hasiči aj záchranné tímy na popud tureckého ministerstva dopravy, ktoré ich informovalo o tom, že podvozok prestal fungovať.

Ako ďalej informuje portál, po zastavení lietadlo obkľúčili a nastriekali naň hasiacu penu. Snažili sa tak zabrániť prípadnému vzniku požiaru.

Posádka lietadla bola po incidente bezpečne evakuovaná a nikto sa nezranil, uviedol turecký minister dopravy a infraštruktúry Abdulkadir Uraloglu.

Letová prevádzka plynule pokračuje na všetkých ostatných dráhach, a to vrátane nákladných dráh.

Boeing však zostáva pod drobnohľadom verejnosti. Po množstve technických nehôd a kontroverzných bezpečnostných obáv, problémoch s kontrolou kvality alebo tvrdeniach o sfalšovaných záznamoch o lietadlách v Južnej Karolíne, má tak na konte ďalší problém.