Vyhnite sa im. Toto je 10 najviac strašidelných miest na svete, ktoré naháňajú zimomriavky

Dnes sa spoločne vyberieme na cestu za tajomstvami a záhadami, ktoré skrývajú najstrašidelnejšie miesta na svete. Pripravte sa na dávku adrenalínu, pretože to, čo vám predstavíme, vám môže priniesť poriadne zimomriavky.

Zoznam týchto miest spomínajú aj Travel and Leisure či CN Traveler.

Na prvý pohľad by ste si mysleli, že je to len obyčajný ostrov s množstvom stromov a rastlín. No ak sa pozriete bližšie, uvidíte stovky zavesených bábik, ktoré sú tu použité ako „ochrana pred zlými duchmi“. Legenda hovorí, že sa tu kedysi utopila malá dievčina a jej duch sa odvtedy túla po ostrove. Miestny obyvateľ Don Julian Santana Barrera začal zbierať bábiky a vešať ich na stromy ako obetu pre dievčinu. Dnes je ostrov plný týchto strašidelných bábik, ktoré vám pripomenú scény z hororových filmov.

Tento hustý les na úpätí hory Fuji je známy ako „Les samovrážd“ je jedným z najviac navštevovaných miest na svete pre tých, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoj život. V dôsledku toho sa tu nachádza veľké množstvo duchov a zlých energií. Mnohí ľudia tvrdia, že cítia ťažkú atmosféru a počujú zvláštne zvuky, keď sem vstúpia.

Tento malý ostrov v Benátskej lagúne bol kedysi karanténnou stanicou pre chorých, a neskôr aj miestom pre duševne chorých pacientov. Hovorí sa, že tu zomrelo viac ako 100 000 ľudí a ich duchovia sa stále túlajú po ostrove. Dnes je ostrov opustený a vstup naň je zakázaný, ale mnohí turisti ho obdivujú z diaľky a snívajú o tom, čo by mohli zažiť, keby sa tam odvážili vkročiť.

Tento les je známy ako „Bermudský trojuholník Rumunska“ a je plný záhad a nevysvetliteľných javov. Ľudia, ktorí sa tu prechádzajú, hlásia zvláštne svetelné javy, nevysvetliteľné zvuky a dokonca aj prípady zmiznutia. Niektorí veria, že les je bránou do iného sveta alebo dokonca sídlom mimozemšťanov.

Pod starobylým mestom Edinburgh sa nachádzajú tajomné podzemné komory, ktoré boli postavené v 18. storočí ako obchodné sklady. V priebehu rokov sa však stali miestom pre zločin a biedu. Dnes sú tieto katakomby známe ako miesto, kde sa stretávajú duchovia, a kde sú prítomné paranormálne javy. Mnohí návštevníci tvrdia, že cítili dotyk neviditeľných rúk alebo počuli plač a výkriky.

Underneath the old city of Edinburgh lies the Edinburgh Vaults. Completed in 1788, the vaults were a hotspot for the homeless and criminal activity. A notorious ghost named Mr Boots roams the empty vaults, attacking any who dare enter#paranormal #ghost #haunted #spirit pic.twitter.com/fHoRR5pd0Y

— Ghost Encounters (@GhostEncounter_) June 22, 2022