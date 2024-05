„Čo čumíš“, mal provokovať Danko muža na pumpe: Podľa svedkov mu mal opitý vyraziť veci z ruky, spomína Šeliga

Juraj Šeliga na sociálnej sieti spomenul incident, ktorého aktérom mal byť Andrej Danko. „Prišiel Andrej Danko, ako veľká voda a mal pocit, že môže všetko. Videli to predavačky, boli privolaní policajti, na pumpe sú kamery,“ vysvetlil.

Šeliga opisuje, že Andrej Danko vyprovokoval ešte v stredu večer na pumpe pri Nitre istý incident. Podľa svedkov opitý vyrazil veci z ruky mužovi, ktorý tam stál. “Čo čumíš”, provokuje Danko a o chvíľu mobil a cukríky letia vzduchom. Ochranka okolo upokojovala situáciu.“ Šeliga dodal, že muž Danka proaktívne neoslovoval.

„Túto informáciu som dostal, najprv som jej neveril, povedal som si: nikto nemôže byť taký šialený, aby pár hodín po útoku na predsedu vlády “vyskakoval” na bežného občana, no potvrdilo sa to. Plus keď vidím, že Andrej Danko nemení rétoriku, nijako sa nesnaží pochopiť, čo sa stalo, tak to zverejňujem, lebo nielen to čo sa stalo v Handlovej, je absolútne neprijateľné. Hlúpe a neakceptovateľné je aj to, aby podpredseda parlamentu, opitý, vyrážal veci z rúk a dovoľoval si na obyčajného človeka, čakajúceho v rade pri pokladnici. O to viac, keď je to v deň útoku na predsedu vlády…“ ozrejmil, prečo sa s incidentom podelil s verejnosťou.

Šeliga dúfa, že sa Danko ospravedlní a situáciu vysvetlí.