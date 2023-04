“Ružový” spln Mesiaca rozdúcha vášne. Tieto 4 znamenia ho pocítia najviac

Aprílový spln Mesiaca je výnimočný hneď z viacerých dôvodov. Nielenže sa s ním spája, ako každý apríl, Veľká noc, ale taktiež dostal pomenovanie “ružový” (kvôli kvetu s názvom Flox šidlolistý, ktorý je ružovej farby, a kvitne práve v tomto období).

Mesiac vstúpil do fázy splnu dnes, o 6:34 ráno, a ako informuje portál Style Caster, najsilnejšie ovplyvní tieto 4 astrologické znamenia.

Baran

Tento spln vám bude pripomínať, aby ste si boli istý sami sebou, a aby ste verili v svoju schopnosť stať sa lepším človekom. Upriami vašu pozornosť na vaše najbližšie vzťahy a prinúti vás ešte intenzívnejšie než doteraz premýšľať nad tým, ktoré vzťahy vo vašom živote ešte fungujú, ktoré vám prinášajú najviac radosti a pokoja na duši, a ktoré sú pre vás už len príťažou, a je čas ukončiť ich.

Rak

Máte za sebou obdobie veľmi tvrdej práce, a teraz “žnete” zaslúženú úrodu. Nezabúdajte však na to, že pracovný úspech nie je tou najdôležitejšou vecou v živote — hlavne nie vtedy, ak pod workoholizmus len ukrývate svoje problémy týkajúce sa vášho súkromného života. Aktuálne sa cítite byť pod veľkým tlakom, pripomeňte si však, že ak na nejakom mieste nie ste spokojný, môžete odísť, a svoj domov si vybudovať kdekoľvek inde.

Váhy

Tento spln je práve vo vašom znamení, je teda celý o vás. Povzbudí vás preto k tomu, aby ste sa zahľadeli hlboko do svojho vnútra, a objavili tam osobu, ktorou sa stávate. Tento spln pre vás tiež bude symbolom zmeny a dokončenia niečoho, na čom ste už dlhšie pracovali. Možno u vás dokonca príde k uvoľnenie nejakých emócií, o ktorých ste ani nevedeli, že ich v sebe potláčate.

Kozorožec

Tento spln prináša silu a ešte viac svetla do vašej kariéry a vášho spoločenského postavenia. Aktuálne v sebe objavujete neuveriteľné množstvo potenciálu, a cítite sa silnejšie než kedykoľvek predtým. Cesta na samý vrchol síce nebude hladká, no o to viac vás bude baviť. Pokračujte v tom, čo robíte, a sledujte tie zázraky, ktoré sa začnú diať.