Toto je 5 typov spriaznených duší, aké môžete vo svojom živote stretnúť

Je to romantická predstava, no skutočnosť môže byť oveľa komplexnejšia a obohacujúca. Spriaznených duší totiž môže byť viac, niektoré z nich nemusia byť nutne romantického charakteru a všetky majú potenciál priniesť do nášho života hlboké pocity porozumenia a naplnenia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predstavme si päť rôznych typov spriaznených duší, ktoré sa môžeme stretnúť v priebehu nášho života. Niektoré z nich popísal aj portál Your Tango.

1. Spriaznená duša – priateľ

Tento druh spriaznenej duše je osoba, s ktorou okamžite nadviažeme silné priateľské väzby. Niekedy sa zdá, ako by sme sa už roky poznali, hoci sme sa práve stretli. S týmto človekom máme pocit úplného porozumenia a bezproblémového vzájomného akceptovania.

2. Spriaznená duša – učiteľ

Tento typ spriaznenej duše prichádza do nášho života s cieľom naučiť nás nejakú dôležitú životnú lekciu alebo pomôcť nám prekonať ťažkosti. S týmito ľuďmi často zažijeme intenzívne obdobie spolupráce, ktoré nás posunie ďalej vo svojom osobnom raste.

3. Spriaznená duša – zrkadlo

Tento druh spriaznenej duše nám ukáže naše vlastné nedostatky, slabosti a problémy. Tieto vzťahy môžu byť často ťažké a konfliktné, no o to viac nás nútia zamyslieť sa nad sebou a pracovať na svojom osobnom raste.

4. Spriaznená duša – inšpirácia

Inšpirujúce spriaznené duše nám pomáhajú rozvíjať naše talenty alebo rozpoznať nové možnosti v živote. S ich pomocou objavíme skryté schopnosti a potenciál, ktorý sme doteraz nepoznali.

5. Spriaznená duša – partner

Toto je ten najznámejší typ spriaznenej duše – osoba, s ktorou zažijeme romantický vzťah plný porozumenia, lásky a harmónie. S týmto človekom máme pocit úplného doplnenia a mnohokrát si vieme predstaviť spoločnú budúcnosť.