Ak niekoho skutočne milujete, budete poznať odpoveď na tieto 3 otázky

Je to nevídaný mix emócií, skúseností a prianí, ktorý vytvára úžasnú mozaiku zmyslov a pocitov. Ako pochopiť túto komplexnú entitu? Ako vedieť, či skutočne milujeme?

Povedzme, že existujú tri otázky, na ktoré by ste mali vedieť odpovedať, keď niekoho skutočne milujete. Sú to otázky, ktoré vás nútia hĺbavo sa zamyslieť, otvoriť svoje srdce a nahliadnuť do najvnútornejších kútov svojej duše.

„Ste ochotný obetovať sa za túto osobu?“

Obetovať sa neznamená nutne riskovať svoj život, hoci v extrémnych prípadoch to môže byť aj tak. Skôr ide o to, či ste ochotní obetovať svoj čas, svoje zdroje, svoje túžby a priania za šťastie toho druhého. Keď niekoho milujete, jeho šťastie sa stáva vaším šťastím. A to môže znamenať obetovať niečo z toho, čo máte, aby ste urobili druhú osobu šťastnou.

„Ste ochotný prijať túto osobu takú, aká je?“

To znamená, že nie ste v tomto vzťahu s cieľom zmeniť druhú stranu. Milovať niekoho znamená milovať ho takého, aký je, vrátane jeho chýb a nedokonalostí. Ak sa snažíte zmeniť druhého, aby vyhovoval vašim predstavám o tom, aký by mal byť, nemilujete ho skutočne. Milujete obraz, ktorý ste si o ňom vytvorili v hlave.

„Viete tejto osobe odpustiť?“

Odpustenie je neoddeliteľnou súčasťou lásky. Keď niekoho milujete, ste ochotný odpustiť mu, keď vás sklamal, keď urobil chybu. Milovať niekoho neznamená, že ten druhý je bezchybný. Všetci robíme chyby a všetci potrebujeme odpustenie. Ak milujete, dokážete odpustiť.

Láska je cesta, nie destinácia. Je to každodenný výber, nie jednorazové rozhodnutie. A ak môžete na tieto tri otázky odpovedať kladne, možno ste na správnej ceste. Nezabúdajte však, že láska nie je len o týchto troch otázkach. Je to oveľa viac. Je to o vzájomnom rešpekte, porozumení, podpore, komunikácii, dôvere a mnohých ďalších veciach. Ale tieto tri otázky vám môžu pomôcť pochopiť, či je to, čo cítite, skutočná láska.