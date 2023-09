Venujte mu pozornosť. Toto je 5 tajomstiev, ktoré dokáže prezradiť očný kontakt

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že aj obyčajný očný kontakt dokáže toho veľa prezradiť? Aj keď si to možno málokto uvedomuje, predstavuje dôležitý prvok schopný odovzdávať ďalej určité správy. Preto by ste jeho silu a význam rozhodne nemali vo svojej komunikácii podceňovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše. Okrem toho, že vám dokážu toho veľa prezradiť o úrovni sebavedomia či citového rozpoloženia druhej osoby, vďaka nim viete tiež vycítiť napríklad aj to, či vám ľudia hovoria pravdu. Môžu sa ju totiž snažiť akokoľvek skryť, no práve oči ich často prezradia.

To však určite nie je všetko. Portál I Heart Intelligence sa bližšie pozrel na 5 tajomstiev, ktoré vám dokáže prezradiť očný kontakt.

1. Oči prezradia, či je úsmev úprimný alebo falošný

Počuli ste už o tzv. „Duchennovom úsmeve“? Ľudovo povedané, ide o úsmev šťastia, pri ktorom sa zapája nielen hlavný lícny sval, ale aj oči, konkrétne vonkajší očný sval. Vďaka nemu sa tvár vydvihne a okolo očí sa vytvoria malé linky, resp. vejáriky. Práve tento jav odlišuje úprimný úsmev od toho falošného a hraného, pri ktorom sa aktivujú len kútiky úst a žiadnym spôsobom neovplyvní očné okolie.

2. Oči prezradia, či niekto klame

V spoločnosti sa rozšíril zaužívaný názor, že klamár sa vám nikdy nebude pozerať priamo do očí. A práve kvôli tejto predikcii sa klamár, naopak, snaží nadviazať očný kontakt. V týchto prípadoch je však na vás, aby ste si dôsledne uvedomili, či nejde len o trik a správanie druhej osoby nepôsobí na vás skôr nútene, než prirodzene. Niekedy to so svojou enormnou snahou môže prehnať a nechtiac vám dať najavo, že sa intenzívnym očným kontaktom len snaží zakryť skutočnú pravdu.

3. Oči prezradia záujem

Podľa profesora Ronalda E. Riggio, ak nás niečo alebo niekto skutočne zaujme, rozšíria sa nám zreničky. Rozsiahla štúdia, ktorú vykonal, tiež ukázala, že ľudia s rozšírenými zreničkami sú svojím okolím vnímaní atraktívnejšie oproti tým, ktorí majú zreničky normálnej veľkosti.

4. Oči prezradia lásku

Uprený vzájomný pohľad jeden druhému do očí, ktorý trvá dlhšiu dobu, je znakom lásky. Z oblasti neverbálnej komunikácie sa práve dorozumievanie očami medzi zaľúbenými partnermi považuje za najprirodzenejšie a najfrekventovanejšie.

5. Očný kontakt môže vyvolať vzrušenie

Pozeranie sa niekomu priamo do očí vyvoláva reakciu vzrušenia, ktorá môže byť rôzna. Všetko závisí od zúčastnených strán a okolností. Ak napríklad nadviažu očný kontakt dvaja cudzí ľudia, pričom jeden z nich pôsobí zlovestne, druhá strana to môže vnímať ako hrozbu, čo napokon vyvolá prirodzenú reakciu strachu a pocitu ohrozenia. Na druhej strane, ak nadviažu očný kontakt partneri, ktorých spája romantický vzťah, možno to vnímať ako pozvánku na intímne zblíženie.