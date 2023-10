Toto sú 3 najdôveryhodnejšie znamenia zverokruhu. Patríte k nim?

S najväčšou pravdepodobnosťou má každý vo svojom živote niekoho, komu nadovšetko dôveruje. Viete, že tejto osobe môžete povedať skutočne čokoľvek, podeliť sa o tajomstvá, ktoré vás vnútorne ubíjajú, a tak zmierniť svoj stres.

Položili ste si ale niekedy otázku, prečo sú niektorí ľudia dôveryhodnejší ako ostatní? Môže za to ich povaha, morálne nastavenie alebo blízke puto, ktoré vás s nimi spája? Ako uvádza portál Higher Perspectives, astrológovia tvrdia, že niektoré znamenia zverokruhu dokážu lepšie udržať tajomstvo ako ostatné. Ktoré to sú?

Váhy

Keďže títo ľudia medzi svoje základné hodnoty zaraďujú férovosť a spravodlivosť, mohli by ste si myslieť, že nie sú ochotní tolerovať akékoľvek klebety. Je to však práve ich silný zmysel pre spravodlivosť, pre ktorý sú považovaní za dobrých strážcov tajomstiev. Je pravda, že z morálneho hľadiska nepatria medzi najväčších fanúšikov klebiet, na druhej strane však chápu, že môžete mať na srdci niečo, čo jednoducho potrebujete zo seba dostať a oni si vás radi vypočujú.

Ich morálny kompas má jasný smer, a preto vám vždy dajú priestor na to, aby ste sa im zverili so všetkým, čo vás trápi. Ak by nesúhlasili s nejakým názorom, neostanú ticho a svoj postoj vám úprimne povedia. Všetko však ostane len medzi vami a vaše tajomstvá budú u nich navždy uchované.

Kozorožec

Na rozdiel od Váh sú Kozorožci tí, ktorí obľubujú klebety. Niektorí sa radi udržiavajú v obraze ohľadom diania medzi priateľmi, iní sú radi, keď môžu byť vonkajšími pozorovateľmi dramatických situácií. V oboch prípadoch ich však spája jedno. Budú šťastní, ak si budú môcť vypočuť akékoľvek tajomstvá, ktoré im chcete prezradiť, alebo veci, s ktorými ste sa im rozhodli zveriť.

Kozorožci nemajú len postranné úmysly, ale sú považovaní za ľudí, ktorí vám vyjadria podporu. Dôvera, ktorou oplývajú, vychádza z rešpektu, ktorý prechovávajú voči vám a čomukoľvek, čo im poviete. Hoci si drámu okolo všetkého dokážu užívať, berú tieto veci veľmi vážne a nemajú v pláne porušovať svoje sľuby, či nejakým spôsobom pošpiniť svoju povesť dôveryhodnej osoby.

Ryby

Títo ľudia si nadovšetko vážia úprimné priateľstvá a urobia čokoľvek, aby ich prehĺbili alebo upevnili. Ich odhodlanie zachovať všetko, s čím sa im zveríte, vychádza nielen zo základnej hodnoty rešpektu, ale aj vzájomného blízkeho vzťahu. Zo všetkých síl sa vyhýbajú všetkému, čo by mohlo tento vzťah ohroziť, pretože vás nechcú stratiť alebo zraniť svojimi vlastnými činmi.

Zároveň sú empatickí a dokonalí poslucháči, preto si môžete byť istí, že nech je vaše tajomstvo akokoľvek nepríjemné, vždy tu budú pre vás, aby ste sa im mohli vyplakať na ramene. Možno časom prídete na to, že ste sa im otvorili viac, než ste pôvodne zamýšľali. Bez ohľadu na to, koľko sa im toho rozhodnete povedať, vaše tajomstvá budú u nich v absolútnom bezpečí. Záleží im na vás a vedia, že keby to bolo potrebné, urobili by ste pre nich to isté.