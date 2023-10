Toto je 5 vecí, ktoré robia najúspešnejší ľudia do desiatich minút po prebudení

Nielen dobrý a kvalitný spánok, ale aj spôsob, akým začínate nový deň, plní vo vašom živote nenahraditeľnú funkciu. Odborníci vyzdvihujú predovšetkým to, ako trávite prvých desať minút po prebudení. Ak chcete mať pred sebou dobrý deň, upriamte svoju pozornosť práve na túto jeho časť.

Zazvoní budík, uspíte ho a posuniete o ďalších pár minút. V prípade absolútnej frustrácie to zopakujete ešte niekoľkokrát. Po tom, ako sa aspoň sčasti zaradíte medzi živých tvorov, vezmete do ruky telefón a skontrolujete všetky sociálne siete, ktorých ikonka zasvieti pred vašimi očami. Nezabúdate ani na e-maily, ktoré vám pripomínajú všetko, čo vás v daný deň čaká.

Po týchto plodne strávených minútach napokon vyskočíte z postele a uvedomíte si, že váš plán byť niekde načas a stráviť ráno bez stresu, vám opäť nejako nevyšiel. Ak vaša ranná rutina vyzerá nejako takto, nebojte sa, nie ste v tom sami. Čo tak ale urobiť niekoľko malých a jednoduchých vylepšení, ktoré nezaberú viac ako 10 minút a pomôžu vám vytvoriť krajší deň?

Portál Your Tango sa zameral na 5 krokov, ktoré robia najúspešnejší ľudia počas prvých desiatich minút dňa.

1. Dbajú na hydratáciu

Skôr, ako sa do niečoho pustíte, sadnite si a vypite pohár vody. Ak sa vám to podarí, ste na najlepšej ceste k dosiahnutiu potrebného denného množstva tekutín. Voda vyživuje, hydratuje, stimuluje a prebúdza váš tráviaci systém. A keďže dehydratácia patrí medzi hlavné príčiny únavy, dostatočný pitný režim vám pomôže ostať v pohotovosti aj v priebehu dňa, keď sa vaša energia začne vytrácať.

2. Vyjadrujú vďačnosť

Keď dopijete, párkrát sa pomaly a zhlboka nadýchnite. Premýšľajte o tom, za čo všetko ste vo svojom živote vďační. Či už je to láska, ktorá sa vám dostáva od blízkych, zdravie, práca, ktorá vás napĺňa, alebo ste len vďační za nový deň. Vhodné je aj spísanie si vlastného zoznamu vďačnosti, ktorý budete mať napríklad pri posteli, a kedykoľvek sa k nemu môžete vrátiť.

3. Inšpirujú sa

Venujte pár minút myšlienke na to, na čom vám vo vašom živote najviac záleží, pripomeňte si svoje vízie, myslite na to, čo vás dokáže inšpirovať a poháňať vpred. Zamyslite sa nad tým, čo chcete vniesť do začínajúceho sa nového dňa, a aké pocity by ho mali sprevádzať. Ak máte radi rôzne motivačné citáty a afirmácie, prečítajte si niektoré z nich nahlas, aby ste sa do nich dokázali lepšie vcítiť.

4. Stanovia si cieľ

Keď si urobíte jasno vo vašich túžbach, pristúpte ku konkrétnym rozhodnutiam. Zamerajte sa na jednu alebo dve veci, ktoré ste schopní urobiť, aby sa stal nový deň skvelým a úspešným. Ak vám to pomôže, poznačte si ich do svojho denného plánovača.

5. Dbajú na ranný pohyb

Nemusíte sa okamžite vrhnúť do náročných aktivít a každé ráno sa boriť s hodinovým tréningom. Pokojne začnite s jednoduchým strečingom či základnými jogovými pózami, ktoré vám zaberú pár minút, ale dostatočne rozpumpujú srdce. Táto dynamika vás potom bude sprevádzať celým dňom.

Aby vyššie spomenuté kroky mali čo najpozitívnejší dopad, je potrebné, aby ste si z nich spravili každodenný rituál. Buďte však trpezliví. Trvá približne 3 týždne, kým sa z nejakej činnosti stane zaužívaný zvyk. Následne si danú rannú rutinu implementujte do svojho života aspoň na 3 mesiace. Všímajte si, ako sa cítite, ako vyzerajú vaše dni a čo sa vo vašom živote zmenilo. Budete prekvapení, že aj 10 minút dokáže mať väčší vplyv, než ste si pôvodne mysleli.