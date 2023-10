Pravidlo troch mesiacov: Ako funguje a v čom vám môže vo vzťahoch pomôcť?

V dnešnej rýchlej dobe, keď sa do popredia dostávajú najrôznejšie zoznamovacie aplikácie, nie je jednoduché s okamžitou platnosťou vyhodnotiť, či by mal vzťah naozaj budúcnosť. Tak, ako sa rýchlosťou blesku dokážete s niekým zoznámiť, rovnako rýchlo ho môžete poslať kade ľahšie.

Práve táto veľmi rýchla povaha technológií môže v skutočnosti dobre maskovať to, čo vás s druhou osobou od seba odlišuje a vytvárať mylnú predstavu o tom, ako dlho trvá skutočné vytváranie vzťahov.

Dajte tomu tri mesiace

Portál Women popísal tzv. trojmesačné pravidlo, ktorého podstatou je, že počas prvých 90 dní nového vzťahu obaja skúmate, či to medzi vami funguje dostatočne dobre na to, aby ste sa mohli posunúť ďalej k hlbšiemu záväzku. Ak počas tohto obdobia zachytíte signály, ktoré vás upozornia na to, že to jednoducho nebude fungovať, môžete sa rozhodnúť vrátiť sa z kratšej cesty.

Samozrejme, doba troch mesiacov je len orientačná. Ak už po jednom alebo dvoch mesiacoch prídete na to, že sa k sebe vôbec nehodíte, prípadne sa rozhodnete, že do vážnejšieho vzťahu jednoducho nepôjdete, nie je dôvod na to, aby ste to naťahovali ešte ďalšie týždne.

Pokúste sa nájsť rovnováhu

Naplno sa oddajte stretnutiu, zároveň sa navzájom postupne spoznávajte a hodnoťte. U druhého si všímajte životný štýl a návyky, úroveň emocionálnej inteligencie, čo obľubuje, a, naopak, čo neznáša, ako sa správa k vám či iným ľuďom. Dávajte si pozor na varovné signály, ako napríklad, že vzťah nenapreduje, vzájomné dohody neplatia, či vaše hodnotové rebríčky sa ukazujú ako nezlučiteľné.

Otázka fyzickej intimity môže byť u každého vnímaná odlišne. Kým niektorí sa rozhodnú ju v tomto období neriešiť a zamerať sa primárne na charakter, zrelosť či emocionálnu zhodu, iní považujú sexuálnu kompatibilitu za veľmi dôležitú. Rozhodnutie je teda len a len na vás.

Ako vám môže pravidlo troch mesiacov pomôcť

Podobne, ako skúšobná doba, ktorá na vás čaká v novom zamestnaní, aj toto pravidlo vám ponúkne voľnosť, aby ste mohli robiť jasnejšie rozhodnutia. Pomôže vám vyhodnotiť, čo funguje a čo nie, ochráni vás pred úplnou zaslepenosťou a bezhlavou zaľúbenosťou, ktorá sa môže skončiť nepríjemnými prekvapeniami. Je to spôsob, ako nemať ružové okuliare a prestať si niekoho príliš idealizovať v raných fázach vzťahu, v období, kedy sa všetci snažia správať čo najlepšie a najideálnejšie.

Je to však aj o vás. Môže byť zároveň účinným nástrojom na prehĺbenie vedomostí o vlastnej osobe, zistíte, čo je pre vás vo vzťahu dôležité, vrátane rozlišovania medzi tým, čo chcete, a tým, čo skutočne potrebujete. Hoci váš partner môže mať modré oči, ktoré vo vás celý život vyvolávali túžbu, vaša duša môže ostať ranená, pokiaľ vám neprejavuje dostatok láskavosti a svojho záujmu.

Dozviete sa, či je daná osoba nádejným partnerom alebo len úletom. Je to tiež skvelý spôsob, ako si s niekým otestovať hranice, dať najavo dôležité hodnoty, za ktorými si stojíte, a zároveň zistiť, či ich druhá strana dokáže rešpektovať.