Naučte sa hovoriť nie. Takto si stanovíte hranice v osobnom aj profesionálnom živote

Často sa stáva, že naša snaha o ochotu a spoluprácu nás privádza do situácií, ktoré sme si nepriali, alebo ktoré nám spôsobujú nepríjemnosti. Práve preto je dôležité naučiť sa hovoriť „nie“ a stanoviť si jasné hranice v osobnom aj profesionálnom živote.

Pre niektorých ľudí je povedať „nie“ spojené s obavou z konfliktu či urazenia sa dotyčnej osoby. Pravdou však je, že keď sa naučíme asertívne odmietnuť požiadavky druhých, dokážeme si udržať zdravý emocionálny stav a lepšiu kontrolu nad svojím životom.

Ako teda začať s učením sa povedať „nie“? Tu sú niektoré tipy a rady.

1. Uvedomte si svoje priority: Predtým, ako sa naučíte hovoriť „nie“, je dôležité zistiť, čo sú vaše hodnoty a priority. Ak viete, čo je pre vás dôležité, bude ľahšie odolať požiadavkám druhých, ktoré vám neprospievajú.

2. Naučte sa rozpoznať situácie, kedy by ste mali povedať „nie“: Niektoré žiadosti si vyžadujú okamžitú odpoveď, iné môžu byť zrejme neprimerané alebo manipulatívne. Učte sa rozlišovať medzi týmito situáciami a buďte pripravení povedať „nie“ tam, kde to cítite.

3. Zmeňte svoj postoj: Mnohí ľudia majú pocit viny alebo strachu pri myšlienke povedať „nie“. Prekonajte túto bariéru tým, že si uvedomíte, že hranice sú normálnou súčasťou každodenného života, a že ich stanovenie je zdravé pre obidve strany.

4. Naučte sa asertívne komunikovať: Hovoriť „nie“ nemusí byť agresívne ani konfrontačné. Skúste namiesto toho jasne a pokojne vyjadriť svoje pocity a potreby. Napríklad: „Rád/a by som ti pomohol/a, ale momentálne nemám čas. Mohli by sme to naplánovať na iný deň?“ alebo „Cítim sa nepohodlne pri tejto požiadavke, mohli by sme nájsť iné riešenie?“

5. Skúste použiť kompromisy: Ak si myslíte, že vaše „nie“ by sa niekoho skutočne dotklo, skúste predtým pouvažovať nad tým, či by ste danej osobe nemohli navrhnúť nejaký rozumný kompromis.