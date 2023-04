Je stredom svojho vlastného vesmíru. Toto je 7 znakov, že váš partner je samoľúby sebec

Vo vzťahu je dôležité, aby obaja partneri boli ochotní obetovať sa jeden pre druhého, a aby dokázali robiť kompromisy. Avšak niekedy sa môžeme ocitnúť vo vzťahu s človekom, ktorý je sebecký a myslí si, že jeho potreby a túžby sú dôležitejšie ako tie naše.

Ako môžeme rozpoznať takéto správanie? Tu je 7 znakov, že ste vo vzťahu s človekom, ktorý je sebecký.

Neustále hovorí len o sebe

Sebecký partner sa často sústredí len na svoje problémy, úspechy a záujmy. Málokedy sa pýta na váš deň alebo vaše pocity a názory. Keď sa pokúsite zdieľať svoje myšlienky alebo pocity, on ich rýchlo prekryje svojimi vlastnými záležitosťami. Toto správanie naznačuje, že váš partner si váži svoje potreby viac ako tie vaše.

Nedokáže robiť kompromisy

Vo vzťahu je dôležité vedieť robiť kompromisy a rešpektovať potreby toho druhého. Sebecký partner však často trvá na svojom a nedokáže ustúpiť. Má pocit, že jeho názory a túžby sú dôležitejšie a nevie sa prispôsobiť potrebám druhého. Toto správanie môže viesť k neustálym konfliktom a frustrácii.

Neberie ohľad na vaše pocity

Sebecký partner často ignoruje alebo znevažuje vaše pocity. Málokedy sa snaží pochopiť, prečo sa cítite tak ako sa cítite, a namiesto toho sa sústredí na to, ako sa cíti on sám. Toto správanie môže byť veľmi zraňujúce a môže spôsobiť, že sa budete cítiť neviditeľne a nedôležito.

Využíva vás

Sebecký partner často očakáva, že budete plniť jeho potreby a túžby bez ohľadu na to, ako sa cítite vy. Môže vás využívať finančne, emocionálne alebo fyzicky a očakávať, že mu budete neustále k dispozícii. Toto správanie môže viesť k vyčerpaniu a pocitu, že ste v jeho živote len preto, aby ste mu slúžili.

Nedokáže sa ospravedlniť

Sebecký partner často nedokáže priznať svoje chyby alebo sa ospravedlniť. Má pocit, že má vždy pravdu, a že to ostatní sú tí, ktorí by sa mali ospravedlniť. Toto správanie môže viesť k tomu, že sa budete cítiť zodpovedne za všetky problémy vo vzťahu, a tiež za to, že váš partner nie je schopný rásť a učiť sa zo svojich chýb.

Neustále porovnáva

Sebecký partner často porovnáva svoje úspechy, vzhľad alebo majetok s ostatnými, vrátane vás. Má potrebu sa cítiť nadradene a používa tieto porovnania na to, aby si zdvihol svoje ego. Toto správanie môže spôsobiť, že sa budete cítiť neustále pod tlakom, aby ste sa vyrovnali jeho očakávaniam.

Nedokáže byť empatický

Empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých ľudí. Sebecký partner často nedokáže prejaviť empatiu voči vám alebo iným ľuďom. Jeho nedostatok empatie môže byť veľmi zraňujúci.