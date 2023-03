Toto je 5 psychologických trikov, ktoré používajú zlí ľudia na to, aby vás zranili

Zlým a zákerným ľuďom doslova prináša radosť, ak môžu druhým ubližovať a spôsobovať im bolesť. Majú na to už dokonca svoje obľúbené psychologické triky, pri ktorých vedia, že zaručene fungujú.

Článok pokračuje pod videom ↓

To, o aké triky ide, popísal portál The Minds Journal.

#1 Racionalizovanie vlastných chýb

Toto je veľmi obľúbená taktika všetkých narcistov i sociopatov. Človek sa pri nej snaží racionalizovať svoje vlastné chyby a presvedčiť vás o tom, že vlastne vôbec nič zlé nespravil, a ak si vy myslíte, že áno, na vine ste vlastne vy. Bude vami manipulovať dovtedy, kým vás nepresvedčí o tom, že jeho toxické správanie je vlastne normálne.

#2 Hľadanie vznešených dôvodov

Tí najviac toxickí ľudia sa vás tiež neustále budú snažiť presvedčiť o tom, že všetko, čo robia, robia vlastne buď pre vaše dobro, alebo pre nejaké iné, vznešené dôvody. Neustále vám budú opakovať, že išlo o správnu vec, a nakoniec budete vy tým hlupákom, ktorý tomu nerozumie.

#3 Hádzanie viny na vás

Bez ohľadu na to, čo takýto zlý človek spraví, či už ide o narcistu, sociopata alebo kohokoľvek iného, neustále sa bude snažiť o to, aby prehodil vinu na vás. Donekočna vás bude presviedčať o tom, že on nespravil nič zlé, a že chyba je len na jedinej strane – na tej vašej.

#4 Stavanie sa do role obete

Jednou z najhorších vecí na zlých ľuďoch je to, že neustále sa budú snažiť o to, aby ste pri nich mali výčitky svedomia. Budú sa totiž stavať do role obete, ktorej každý len ubližuje – vrátane vás. Pravdou je ale presný opak.

#5 Nejasnosť emócií

Emocionálni tyrani vás budú neustále dostávať do kolotoča emócií. Najprv vám dajú všetku svoju pozornosť alebo lásku, a keď začnete byť šťastní, absolútne ochladnú. Potom sa opäť správajú ako príkladný partner/priateľ, a následne opäť ochladnú. Tento cyklus nemá konca.