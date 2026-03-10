Blanár rokoval s ruským veľvyslancom: Slovensko chce ďalej spolupracovať s Moskvou pri téme energií

Foto: Facebook - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Roland Brožkovič
TASR
Blanár potvrdil, že vláda SR má záujem o pokračovanie spolupráce s Ruskom.

Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) rokoval s novým ruským veľvyslancom Sergejom Vadimovičom Andrejevom o mierových riešeniach aj dodávkach energetických surovín na Slovensko. Blanár v tejto súvislosti potvrdil, že vláda SR má záujem o pokračovanie spolupráce s Ruskom v oblasti energetiky. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Zásadnou témou diskusie boli podľa MZVEZ otázky energetickej stability SR vrátane dodávok plynu, ropy a jadrového paliva, a to aj v kontexte zastavenia toku ropy zo strany Ukrajiny cez ropovod Družba. Blanár potvrdil záujem vlády SR pokračovať v spolupráci s Ruskom v oblasti energetiky. „Aj v kontexte toho, čo sa deje na Blízkom východe, je o to viac dôležité predchádzať ohrozeniu našej kritickej infraštruktúry a minimalizovať negatívne dosahy na energetickú bezpečnosť Slovenska,“ upozornil.

Slovenská republika podľa slov ministra podporuje suverenitu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a je presvedčená, že pri hľadaní mierového riešenia je potrebné diskutovať o bezpečnostných zárukách pre všetky zainteresované strany.

Nielen pri téme energií

„SR pri riešení konfliktov vo svete dlhodobo presadzuje dialóg a diplomatické riešenia. Naším cieľom je dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom,“ uviedol Blanár.

MZVEZ informovalo, že súčasťou rokovaní bola rovnako aj diskusia o prehĺbení praktickej kooperácie, a to aj prostredníctvom obnovenia činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá naposledy zasadala v novembri 2021 v Bratislave. Témou bola tiež spolupráca v kultúrnej oblasti v kontexte pripravovaného znovuotvorenia Slovenského inštitútu v Moskve a zároveň úpravy fungovania Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Blanár zdôraznil, že vláda SR má záujem o konštruktívne a pragmatické vzťahy s Ruskou federáciou pri plnom rešpektovaní záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Tento prístup potvrdili tiež rokovania predsedu vlády SR Roberta Fica s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Sme pripravení viesť vzájomne prínosný dialóg na pracovnej a odbornej úrovni,“ dodal šéf zahraničných vecí SR.

