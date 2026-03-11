Bizarný podvod: Muž oklamal automat na fľaše o 12 centov, teraz mu hrozia dva roky väzenia

Ilustračné foto: Profimedia

Dana Kleinová
Poliak skúsil oklamať automat na fľaše trikom s kódom, skončil v putách.

Muž sa pokúsil zarobiť si pár drobných falošným trikom, ktorým chcel oklamať stroj na zálohovanie fliaš. Namiesto toho skončil v rukách polície a to len pre pár centov. Teraz mu hrozia až dva roky za mrežami.

Poľská polícia v meste Tarnowskie Góry aktuálne rieši prípad, ktorý definíciu „bizarný“ posúva na novú úroveň. Miestny 55-ročný muž sa pokúsil oklamať automat na fľaše spôsobom, ktorý ho namiesto pár drobných v peňaženke môže dostať za mreže. Informoval o tom portál Fakt.

Trik sa mu vypomstil

Keď muž pristupoval k automatu na fľaše, pracovník SBS sa rozhodol, že si ho preverí. „Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby si všimol muža pri automate na fľaše, ktorý niečo špekuluje,“ uviedol pre portál Fakt Kamil Kubica, hovorca okresného riaditeľstva polície v tomto meste.

Keď sa zákazník s vytlačeným potvrdením o vrátení vybral k pokladni, zamestnanci sa rozhodli konať. „Keď muž pristúpil k pokladni a predložil lístok o vrátení fľaše, ktorá by sa tam za normálnych okolností nemala nachádzať, zamestnanci ju z automatu vybrali,“ vysvetlil  Kubica.

Tak zistili, ako sa mužovi podarilo stroj oklamať. „Jeho trik spočíval v tom, že mal iný čiarový kód z inej fľaše a nalepil ho na fľašu, ktorú by tento automat inak neakceptoval,“ priblížil policajný hovorca.

Zamestnanci zavolali políciu a tá muža odviedla. Muž si už vypočul obvinenie, po ktorom bol prepustený na slobodu. Vyšetrovanie však naďalej prebieha a keďže bol prípad klasifikovaný ako podvod menšieho rozsahu, mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. A to všetko len pre 12 centov (v prepočte).

