Bizarná krádež v Bratislave: Zlodej ukradol 12 kníh, zamestnancovi nastriekal do očí slzný sprej

Zdroj: Fb/Polícia SR - Bratislavský kraj

Martin Cucík
TASR
Aj zlodeji sa chcú vzdelávať.

Polícia obvinila 36-ročného Mária M. z Bratislavy, ktorý chcel v utorok (16. 12.) ukradnúť knihy z kníhkupectva v obchodnom centre na bratislavskej ulici Mlynské Nivy.

Predajcovi nastriekal do očí slzný sprej. Vďaka reakcii okoloidúcich ku krádeži nedošlo. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Obvinený muž vošiel do jedného z kníhkupectiev, kde si do tašky vložil celkovo 12 kusov kníh v celkovej hodnote takmer 300 eur,“ uviedol hovorca. Pri odchode z predajne ho chcel zadržať zamestnanec kníhkupectva. „Muž pri následnej konfrontácii vytiahol slzný sprej a opakovane nastriekal zamestnancovi kníhkupectva do očí s úmyslom ponechať si odcudzené knihy,“ doplnil Szeiff.

Na pomoc zamestnancovi prišli podľa hovorcu dvaja muži a pomohli zlodeja zadržať až do príchodu policajtov. Po tom, čo policajti previezli Mária M. na príslušné policajné oddelenie, bol po vykonaní potrebných úkonov zadržaný v cele policajného zaistenia. Prípad sa realizoval v tzv. super rýchlom konaní. Muž čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva.

