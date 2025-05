Biomedicínske centrum SAV ide analyzovať vakcíny: Zadanie vlády je ale nekonkrétne, vedci garantujú odbornosť

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) deklaruje, že k povereniu vypracovať analýzu mRNA vakcín proti COVID-19 pristúpi s maximálnym dôrazom na odbornosť, transparentnosť a vedeckú integritu. Tiež, že urobí všetko pre to, aby splnilo úlohu do určeného termínu, teda do 30. júna. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla Katarína Gáliková z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Obsah poverenia je identický s obsahom uznesenia vlády. Termín na vypracovanie správy je v poverení určený na 30. júna 2025. Zadanie je pomerne široké a nekonkrétne a vzhľadom na jeho rozsah je tento termín veľmi krátky. Urobíme však maximum pre to, aby sme termín dodržali,“ uviedla v stanovisku.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) minulý týždeň požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Urobil tak po tom, čo ho vláda v apríli poverila požiadať Biomedicínske centrum SAV vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.