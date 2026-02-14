Rubio na Mníchovskej konferencii: Nie je jasné, či to Rusko s ukončením vojny myslí jasne

Spojené štáty si nie sú isté, či to Rusko s ukončením vojny na Ukrajine myslí vážne, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Organizácia Spojených národov (OSN) podľa neho nezohrala „prakticky žiadnu úlohu“ pri riešení konfliktov. Zároveň vyzval na reformu globálnych inštitúcií. Vo svojom prejave tiež dodal, že Spojené štáty a Európa „patria k sebe“. USA chcú „silnú“ Európu.
Nevieme, či to Rusko myslí vážne
„Nevieme, či Rusi myslia ukončenie vojny vážne,“ odpovedal Rubio na otázku, či má Kremeľ skutočný záujem o zmysluplný mier. Minister dodal, že otázky o ukončení vojny na Ukrajine patria k tým najťažším na zodpovedanie. Dodal však, že Spojené štáty sú odhodlané „otestovať“, na akých podmienkach sa Kyjev a Moskva môžu dohodnúť.
Pripomenul, že Spojené štáty uvalili na ruskú ropu ďalšie sankcie, India sa po rozhovoroch so Spojenými štátmi zaviazala prestať nakupovať ďalšiu ruskú ropu a Európa podnikla tiež ďalšie vlastné kroky. Dodal, že americké zbrane sa ďalej predávajú na podporu ukrajinského vojnového úsilia a že sa dosiahol určitý pokrok smerom k zabezpečeniu mierovej dohody.
