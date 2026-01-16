Billa prináša novinku, ktorá mnohým ušetrí peniaze: Týka sa to jednej skupiny zákazníkov

Ilustračná foto: Billa

Roland Brožkovič
SITA
Akcia platí až do odvolania s podmienkou, že nákup neprekročí sumu 50 eur.

Sieť supermarketov BILLA prináša novinku pre svojich zákazníkov vo veku nad 60 rokov. Seniorský deň prináša špeciálnu 10 % zľavu na nákup v BILLE pre všetkých dôchodcov v stredu od 7:00 do 11:00 hodiny.

Akcia platí až do odvolania s podmienkou, že nákup neprekročí sumu 50 eur. Zľavu môžu využiť iba zákazníci registrovaní vo vernostnom programe BILLA Bonus, ktorí musia viesť dátum narodenia vo svojom profile. Registračný proces je jednoduchý a dostupný online na stránke www.billa.sk alebo priamo v predajni, kde zákazníkom vydajú BILLA Bonus kartu.

Seniori ušetria

K správnemu nastaveniu údajov slúži aj mobilná aplikácia BILLA Bonus alebo zákaznícka linka. „Týmto krokom chceme veľkej skupine našich zákazníkov poďakovať za lojalitu a zároveň čiastočne uľahčiť ich rozpočtu na nákupy potravín,“ uviedla manažérka CRM a digital BILLA Slovensko, Ivica Jančárová.

Verí, že seniori si rýchlo obľúbia túto zľavu a využívať ju budú pravidelne. Seniorský deň predstavuje pre dôchodcov príležitosť nakupovať kvalitné potraviny alebo drogériu výhodnejšie počas vyhradeného časového úseku v strede pracovného týždňa. Podobné zľavy pre seniorov ponúka aj Tesco, v pondelky, avšak len vo výške 5 %.

