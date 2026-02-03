Bez súťaže, bez debaty: Štát chce minúť viac ako 100 miliónov eur na slovensko.sk, pritom sú aj lacnejšie riešenia

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Odborníci hovoria o lacnejšej alternatíve.

Občianske združenie Slovensko.Digital upozorňuje na riziko nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rezorte informatizácie. Ministerstvo informatizácie (MIRRI) predložilo na stredajšie rokovanie vlády materiál dokumentujúci kritickú situáciu portálu slovensko.sk.

Zástupcovia Slovensko.Digital tvrdia, že týmto spôsobom sa na vládu vyvíja tlak na schválenie zmlúv s vopred vybranými dodávateľmi bez riadnej verejnej súťaže za vyše 100 miliónov eur. Odborníci zo Slovensko.Digital označujú tento postup za obchádzanie riadnej súťaže a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami práve v čase, keď je potrebná konsolidácia štátneho rozpočtu.

Existuje lacnejšia alternatíva, tvrdia odborníci

Zverejnili technickú analýzu, ktorá ukazuje existenciu výrazne lacnejšej alternatívy riešenia aktuálnych problémov. Ministerstvo informatizácie argumentuje „kritickým stavom“ a rizikom ohrozenia funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk).

Plánuje preto využiť inštitút priameho rokovacieho konania na zadanie zákazky vopred vybraným firmám bez verejnej súťaže. Zmluvy na podpis pritom majú byť už pripravené v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Podľa uniknutých informácií sú však pochybnosti o kritickom stave založené aj na analýze Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Ilustračná foto: Pexels

Jedným z hlavných problémov je podľa ministerstva preťaženosť modulu IAM (Identity and Access Management), pričom na vyšší výkon nie sú zakúpené potrebné licencie. Odborníci zo Slovensko.Digital však pripravili technický dokument, ktorý ukazuje, že predražený nákup riešenia od súčasného dodávateľa nie je jedinou možnosťou.

Riziko eurofondov a chýbajúca reakcia rezortu

Navrhujú rýchlu a lacnejšiu alternatívu s minimálnymi zásahmi do existujúceho systému, ktorá by dočasne odľahčila záťaž modulu IAM bez rizika nákupu nezdokumentovaného či zastaralého produktu závislého na jednom dodávateľovi.

Slovensko.Digital kritizuje ministerstvo za odmietanie vecnej diskusie o alternatívach a za to, že inštruuje vládu k podpisu drahých zmlúv bez bližšieho skúmania riešení. Problém vidia aj v financovaní projektu z eurofondov prostredníctvom priameho rokovacieho konania, čo podľa nich zvyšuje riziko neuznania výdavkov Európskou komisiou a presunutia nákladov na štátny rozpočet.

Podľa združenia by takéto veľké investície mali vždy predchádzať dôkladné posúdenie rôznych alternatív a transparentné verejné súťaže, aby sa zabezpečila hospodárnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami.Ministerstvo informatizácie sa k týmto obvineniam zatiaľ verejne nevyjadrilo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac