Babiš už má pripravenú zostavu českej vlády. Prezident Pavel má s jedným menom veľký problém

Český prezident Peter Pavel, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Babiš odovzdal prezidentovi Pavlovi nominácie na ministrov, ten má proti možnému budúcemu ministrovi Filipovi Turkovi výhrady.

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády.

Čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka, ktorý pôvodne ašpiroval na ministra zahraničných vecí, však strana nakoniec nominovala do čela rezortu životného prostredia. Prezident má však podľa slov Babiša voči Turkovi naďalej výhrady. Oznámil to po schôdzke s Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident podľa šéfa ANO potvrdil, že s jednotlivými kandidátmi na ministrov sa začne neformálne stretávať od piatka.

„Pán prezident má naďalej problém s pánom Turkom, a to z právnych dôvodov, takže to budem riešiť s pánom Macinkom. Platí to, čo bolo povedané, že nová vláda by mala vzniknúť do polovice decembra. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, spresnili sme si ďalší postup, takže platí to, čo bolo povedané, že v nejaký čas to verejne oznámim,“ povedal Babiš.

Je to prezidentov názor, tvrdí Babiš

Motoristi si podľa jeho slov mysleli, že výmenou nominácií na rezorty diplomacie a životného prostredia sa situácia okolo Filipa Turka, ktorého si Pavel na čele ministerstva zahraničných vecí nedokázal pre jeho kauzy predstaviť, vyrieši. Pavel však podľa šéfa ANO zastáva názor, že Turek by vôbec nemal byť členom vlády.

„Je to názor pána prezidenta. Motoristi prišli s tou výmenou, mysleli si, že je to nejaké pozitívne riešenie. Pán prezident má na to iný názor. Zdôvodňuje to právnymi dôvodmi. Vymenoval celý rad výhrad, ktoré má voči pánovi Turkovi. Ja za seba si myslím, že mohol dostať šancu, ale rešpektujem názor pána prezidenta,“ dodal Babiš.

Foto: SITA/AP

Konflikt záujmov

Kedy oznámi, ako vyrieši svoj konflikt záujmov, Babiš nechcel uviesť. Dodal, že vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne nebude obštruovať, ale bude rozprávať svoj politický príbeh. „Zoberte si popcorn,“ povedal s úsmevom novinárom.

Kancelária prezidenta po schôdzke politikov uviedla, že Pavel je pripravený vymenovať Babiša za premiéra do týždňa po tom, ako verejne oznámi spôsob riešenia konfliktu záujmov. Následne vymenuje vládu ako celok.

„Termín oznámenia je v rukách Andreja Babiša,“ podotkol vo vyhlásení Pražský hrad. Dodal, že konzultácie s jednotlivými kandidátmi na ministrov budú trvať zrejme do 10. decembra, ale záleží to od ich časových možností.

