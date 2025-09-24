Babie leto skončilo, vyťahujte bundy: Prichádza ochladenie a dážď. Takéto počasie nás čaká v najbližšie dni

Slovensko dnes čaká deň plný dažďa, chladu a nebezpečného vetra. Obloha sa zatiahne, zrážky budú pribúdať a na východe krajiny sa vietor v nárazoch vyšplhá až nad 100 km/h.
Ako upozornil portál iMeteo, za všetko môže tlaková níž, ktorá sa prehĺbila nad Alpami. Do severného Talianska už priniesla prívalové povodne a teraz sa jej vplyv naplno prejaví aj na Slovensku. Meteorológovia varujú, že nás čakajú daždivé a chladné dni so silným vetrom.
Dážď sa nezastaví až do piatka
Zrážky, ktoré už zasiahli západ a stred krajiny, sa rozšíria aj na východ. Lejaky potrvajú minimálne do piatka a najviac vody spadne na západe a severe, kde meteorológovia očakávajú 30 až 50 mm. V niektorých lokalitách môžu prísť aj bleskové povodne.
Ochladenie bude citeľné už dnes. Maximá vystúpia iba na +11 až +18 °C a vo štvrtok sa ešte prepadnú na +8 až +15 °C. Leto je už minulosťou a bez bundy a dáždnika sa vonku v týchto dňoch nezaobídete.
Vietor potrápi najmä východ
Najväčším rizikom bude silný vietor. V okolí Košíc, Vranova nad Topľou a Sobraniec môžu nárazy dosiahnuť až 29 m/s, čo je približne 104 km/h. K večeru sa ešte zosilní. Takáto sila môže vyvracať stromy, poškodzovať strechy, prerušovať dodávky elektriny aj narúšať dopravu.
Odborníci nám preto odporúčajú, aby sme neparkovali autá pod stromami a boli maximálne obozretní. Pokojnejšie bude na západe a v strede Slovenska, no horské oblasti Javorníkov, Kysuckých Beskýd a Západných Tatier zasiahnu nárazy presahujúce 80 km/h.
Aké počasie prinesie štvrtok
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu zostane počasie pod vplyvom zvlneného frontálneho rozhrania spojeného s tlakovou nížou nad Talianskom. Obloha bude oblačná až zamračená, na severe sa miestami objaví aj zmenšená oblačnosť. V noci bude pršať ojedinele, na západe častejšie.
Vo štvrtok cez deň sa dážď a prehánky vyskytnú na viacerých miestach, na východe len ojedinele. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 °C, na severe a na Dolnom Spiši dokonca na 8 až 3 °C. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 12 a 17 °C, ojedinele aj menej. Vietor zo severovýchodu a východu dosiahne 10 až 30 km/h, na juhovýchode spočiatku až 45 km/h, v nárazoch ojedinele až 60 km/h. Cez deň sa postupne oslabí.
