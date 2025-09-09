Až 6 z 10 Slovákov nerozumie svojim financiám, tretina nemá žiadne úspory. Toto je šanca, ako to robiť lepšie

Podľa prieskumu OVB Allfinanz dosahuje Slovensko finančnú gramotnosť na úrovni 62 bodov zo 100. Znamená to, že až 6 z 10 Slovákov nerozumie základným finančným pojmom – ako funguje inflácia, úroky či investície. A čo je ešte horšie, podľa prieskumu NBS tretina ľudí nemá žiadne úspory a ďalších 40 % má odložené menej než tri mesačné platy.
Čo to znamená v praxi?
- stovky eur ročne stratíme na nevýhodných úveroch;
- väčšina ľudí nemá finančný vankúš ani na nečakané výdavky;
- mnohí nemyslia na budúcnosť (dôchodky či dlhodobé investície).
Väčšina z nás si tak často kladie otázku: „Kedy si konečne budem môcť dovoliť žiť tak, ako chcem?“
Koľko si dokáže bežný Slovák zarobiť a odložiť za tri roky?
Podľa Štatistického úradu SR dosiahla priemerná mesačná mzda v roku 2024 1 524 € brutto, čo je medziročne viac o 6,6 %. Znie to dobre, no realita je tvrdá: až dve tretiny Slovákov zarábajú menej než tento priemer. Podľa oficiálnych dát teda zarobí priemerný Slovák za tri roky približne 42 000 € v čistom.
Navyše, podľa Eurostatu minie slovenská domácnosť na základné výdavky (bývanie, jedlo, energie, doprava) viac než 70 % príjmu. Reálne si tak odložíme len zlomok z toho, čo zarobíme, často ani nie 100 € mesačne.
Predstava, že bežný zamestnanec našetrí za tri roky 30 000 €, je prakticky nereálna. Práve preto vznikol projekt podpodnikat.sk, ktorý ukazuje, že to možné je – nie šetrením, ale podnikaním.
V rámci programu máš možnosť začať podnikať v oblastiach, ktoré sú dlhodobo stabilné a výnosné:
- financie – bankovníctvo, poistenie, investície;
- autá – automobilový trh a financovanie;
- reality – predaj a prenájom nehnuteľností;
- komodity – trh s drahými kovmi a ďalšími aktívami.
A čo je dôležité, začínaš s podporou mentorov, so vzdelávaním a s hotovým plánom, vďaka čomu nepotrebuješ skúsenosti ani počiatočný kapitál.
Vzdelanie, ktoré ti dá viac než škola
Vstup do sveta podnikania je často spojený s obavami. Preto Akadémia+ poskytuje účastníkom komplexné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a podnikania. Nejde o nudné teórie, ale o praktické know-how, ktoré vieš okamžite využiť – od pochopenia inflácie cez osobné financie až po vyjednávacie schopnosti.
Súčasťou programu je aj silná komunita, ktorá ti pomôže posúvať sa ďalej a mentoring od ľudí, ktorí si sami prešli cestou od nuly k finančnej nezávislosti.
Ako bude vyzerať tvoj plán?
- Začneš s podporou a so školeniami, ktoré ťa pripravia na prax.
- Získaš prvé skúsenosti a klientov, pričom sa stále učíš a rozvíjaš.
- Buduješ tím a kariéru s oporou mentorov.
- Po 3 rokoch môžeš získať 30 000 € alebo nové auto. Už nie ako zamestnanec, ale ako podnikateľ.
Chceš viac než len žiť „od výplaty k výplate“?
To, že až tretina Slovákov nemá úspory, je smutná realita. No nemusí to byť aj tvoj príbeh. Ak hľadáš spôsob, ako sa finančne osamostatniť, získať stabilitu a slobodu, s týmto ambicióznym projektom máš možnosť začať hneď.
Viac informácií a možnosť pridať sa nájdeš na www.podpodnikat.sk.
