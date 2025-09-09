Až 6 z 10 Slovákov nerozumie svojim financiám, tretina nemá žiadne úspory. Toto je šanca, ako to robiť lepšie

Martina Saktorová
Slováci stále bojujú s nízkou finančnou gramotnosťou.

Podľa prieskumu OVB Allfinanz dosahuje Slovensko finančnú gramotnosť na úrovni 62 bodov zo 100. Znamená to, že až 6 z 10 Slovákov nerozumie základným finančným pojmom – ako funguje inflácia, úroky či investície. A čo je ešte horšie, podľa prieskumu NBS tretina ľudí nemá žiadne úspory a ďalších 40 % má odložené menej než tri mesačné platy.

Čo to znamená v praxi?

  • stovky eur ročne stratíme na nevýhodných úveroch;
  • väčšina ľudí nemá finančný vankúš ani na nečakané výdavky;
  • mnohí nemyslia na budúcnosť (dôchodky či dlhodobé investície).

Väčšina z nás si tak často kladie otázku: „Kedy si konečne budem môcť dovoliť žiť tak, ako chcem?“

Koľko si dokáže bežný Slovák zarobiť a odložiť za tri roky?

Podľa Štatistického úradu SR dosiahla priemerná mesačná mzda v roku 2024 1 524 € brutto, čo je medziročne viac o 6,6 %. Znie to dobre, no realita je tvrdá: až dve tretiny Slovákov zarábajú menej než tento priemer. Podľa oficiálnych dát teda zarobí priemerný Slovák za tri roky približne 42 000 € v čistom.

Navyše, podľa Eurostatu minie slovenská domácnosť na základné výdavky (bývanie, jedlo, energie, doprava) viac než 70 % príjmu. Reálne si tak odložíme len zlomok z toho, čo zarobíme, často ani nie 100 € mesačne.

Predstava, že bežný zamestnanec našetrí za tri roky 30 000 €, je prakticky nereálna. Práve preto vznikol projekt podpodnikat.sk, ktorý ukazuje, že to možné je – nie šetrením, ale podnikaním.

V rámci programu máš možnosť začať podnikať v oblastiach, ktoré sú dlhodobo stabilné a výnosné:

  • financie – bankovníctvo, poistenie, investície;
  • autá – automobilový trh a financovanie;
  • reality – predaj a prenájom nehnuteľností;
  • komodity – trh s drahými kovmi a ďalšími aktívami.

A čo je dôležité, začínaš s podporou mentorov, so vzdelávaním a s hotovým plánom, vďaka čomu nepotrebuješ skúsenosti ani počiatočný kapitál.

Vzdelanie, ktoré ti dá viac než škola

Vstup do sveta podnikania je často spojený s obavami. Preto Akadémia+ poskytuje účastníkom komplexné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a podnikania. Nejde o nudné teórie, ale o praktické know-how, ktoré vieš okamžite využiť – od pochopenia inflácie cez osobné financie až po vyjednávacie schopnosti.

Súčasťou programu je aj silná komunita, ktorá ti pomôže posúvať sa ďalej a mentoring od ľudí, ktorí si sami prešli cestou od nuly k finančnej nezávislosti.

Ako bude vyzerať tvoj plán?

  1. Začneš s podporou a so školeniami, ktoré ťa pripravia na prax.
  2. Získaš prvé skúsenosti a klientov, pričom sa stále učíš a rozvíjaš.
  3. Buduješ tím a kariéru s oporou mentorov.
  4. Po 3 rokoch môžeš získať 30 000 € alebo nové auto. Už nie ako zamestnanec, ale ako podnikateľ.

Chceš viac než len žiť „od výplaty k výplate“?

To, že až tretina Slovákov nemá úspory, je smutná realita. No nemusí to byť aj tvoj príbeh. Ak hľadáš spôsob, ako sa finančne osamostatniť, získať stabilitu a slobodu, s týmto ambicióznym projektom máš možnosť začať hneď.

Viac informácií a možnosť pridať sa nájdeš na www.podpodnikat.sk.

V spolupráci s Profi+

