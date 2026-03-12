Automechanik nám prezradil, ako za benzín neplatiť obličkou: Častý návyk vodičov škodí

Foto: osobný archív Stanislawa Kráľovského / ilustračné, Unsplash

Michaela Olexová
Ceny ropy od začiatku americko-izraelského konfliktu s Iránom na Blízkom východe prudko vyskočili smerom nahor.

Ako sme vás nedávno informovali, takýto skok nastal po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – cena sa vyšplhala až na 86,5 eura za barel (159 litrov). Zemný plyn v Európe zároveň zdražel približne dvojnásobne. Európa reaguje – Chorvátsko a Maďarsko zmrazili alebo zastropovali ceny, Srbsko zas oznámilo zákaz vývozu ropy a pohonných látok.

Pre rastúce obavy o ceny palív – a najmä o naše peňaženky – sme oslovili automechanika z košického servisu. Spýtali sme sa ho, čo môže urobiť bežný vodič, aby jazdil čo najúspornejšie, aby ho tankovanie v najbližšom čase nestálo zbytočne veľa peňazí.

Spomenul, že zamerať sa máme na tri základné oblasti – technický stav vozidla, otáčky a návyk jazdenia po meste.

Ak je spaľovací systém v zlej kondícii, veľa neušetríte

Po prvé, šetrnú jazdu nedosiahneme bez toho, aby bolo auto v dobrej kondícii – najmä spaľovací systém.

črevá auta
Ilustračná foto: Pexels

„Pri benzínových autách to znamená, že sviečky musia byť v dobrom stave a motor musí mať rovnomerný chod. Dôležité je aj to, v akom stave sú zapaľovacie cievky. Ak má auto nerovnomerné alebo poruchové spaľovanie, prejaví sa to aj vyššou spotrebou,“ vysvetľuje mechanik.

Pri naftových autách zohráva úlohu stav viacerých komponentov, najmä žhaviacich sviečok a vstrekovačov. „Ak nie sú v dobrej kondícii, dokážu narobiť veľa problémov,“ dodáva.

Z pohľadu technického stavu auta teda najviac záleží na tom, či je spaľovací systém v poriadku.

Čo nemá zmysel?

Mechanik zároveň prezradil, na čom sa vodiči často snažia ušetriť, no v skutočnosti to veľký efekt nemá.

