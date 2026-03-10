Auto skončilo na streche, šoféroval iba 14-ročný chlapec. Hrozivá nehoda na východe Slovenska

Nočná jazda mladistvých na Spiši sa skončila prevráteným autom. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že vozidlo šoféroval len 14-ročný chlapec. Nehoda sa stala v piatok (6. 3.) krátko pred 22.00 h v obci Betlanovce v okrese Spišská Nová Ves a vážne sa pri nej zranili dve spolujazdkyne.
„Podľa doterajších zistení mal osobné motorové vozidlo viesť len 14-ročný chlapec bez vodičského oprávnenia. Vozidlo smerovalo po miestnej komunikácii od ranča smerom do centra obce. Jazdu však mladý nevodič nezvládol – neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam ani stavu vozovky, zišiel mimo cesty do odvodňovacieho kanála a vozidlo sa následne prevrátilo na strechu,“ priblížila hovorkyňa.
Plné auto mladistvých
V aute sa okrem „nevodiča“ nachádzali aj ďalší traja mladiství spolujazdci. On aj jeden zo spolujazdcov vyviazli bez zranení. Dve dievčatá sediace na zadných sedadlách utrpeli vážne zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.
Dychová skúška mladého nevodiča bola negatívna. Illésová dodala, že prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti.
Výzva pre rodičov
Polícia v tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby mali prehľad o tom, kde sa ich deti nachádzajú, s kým trávia čas a či nemajú prístup ku kľúčom od motorových vozidiel. „Nezodpovedné správanie môže mať v priebehu niekoľkých sekúnd vážne následky,“ zdôraznila Illésová. Polícia v tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť, čo sa týka bezpečnosti svojich detí a mysleli najmä na prevenciu.
