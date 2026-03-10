Nové informácie o brutálnej vražde v Galante: Polícia obvinila 38-ročného muža, obeťou bola jeho manželka

Pre obzvlášť závažný zločin vraždy obvinil trnavský krajský vyšetrovateľ 38-ročného muža z okresu Galanta. Rozhodol tak na základe doteraz získanej dôkaznej situácie v prípade násilnej smrti z nedele 8. marca.
Podľa trnavskej krajskej polície vykonaná súdna pitva potvrdila, že 35-ročná žena zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku. Obvinený muž bol manželom poškodenej.
Na mieste zasahovali aj záchranári
„Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý bol doručený prokurátorovi,“ informovala ďalej polícia. Oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom, dostala polícia ešte v nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách.
Na miesto okrem policajnej hliadky prišli aj záchranári, ktorí už žene nedokázali pomôcť. Už prvé zistenia na mieste nasvedčovali tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby.
